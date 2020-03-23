Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта: время ставить цели и заряжаться оптимизмом

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Георгий Личели эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучил советы на неделю.

"Во вторник, 24 марта, нас ожидает Новолуние в знаке Овна. Новолуние задаст фон событий предстоящего лунного месяца", - рассказывает Георгий Личели.

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Овен символизирует напористость, энергичность, решительность и активность. Что мы и ощутим в полной мере после новолуния.

В дни перед новолунием - 22-23 марта - Луна будет двигаться по знаку Рыб и соединится с Меркурием и Нептуном. В этот период многие могут испытывать чувство потерянности, неопределённости, возрастёт чувствительность и впечатлительность. Желательно находиться в кругу близких людей и избегать негативных эмоций.

Нестандартные действия и начинания

Новолуние также будет в соединении с Лилит, в напряжённом аспекте к оси Лунных Узлов и в гармоничном аспекте к Сатурну в Водолее. Это говорит о том, что действия и новые начинания, предпринятые в ближайшее две недели, должны быть оригинальными, нестандартными, но обязательно подкреплены трезвым расчётом. Также надо избегать сомнительных инициатив, спонтанных или импульсивных действий. Особенно 24-26 марта в дни, когда Солнце будет в соединении с Лилит.

Нездоровое проявление амбиций

Напряжённый аспект к Лунным Узлам говорит о том, что активные действия в эгоистичном стремлении показать себя, заострить на себе внимание могут быть в противоречии с общим течением на текущий момент, соответственно будут не оценены окружающими. То есть, потраченные усилия не принесут желаемого результата. Наиболее всего это касается Овнов-Весов, Раков-Козерогов, рождённых в начале Зодиака.

Сомнительные коммуникации и аналитические способности

Меркурий по-прежнему движется по знаку Рыб, лишая нас возможности чётко мыслить и объективно анализировать ситуацию, вынуждая воспринимать информацию через призму эмоций.

Благоприятное время для финансов и личных отношений

Венера в конце недели - 27-29 марта - в гармоничных аспектах с Юпитером и Плутоном. В это время улучшается настроение, повышается оптимизм. Благоприятно решать финансовые вопросы, налаживать деловые отношения, делать крупные покупки и вложения. Также хорошее время для встреч и любовных свиданий. В это время ощущения обостряются, возрастает страстность и потребность в глубоких и эмоционально насыщенных чувствах. Следует избегать ревности.

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