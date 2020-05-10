Гороскоп на неделю: начало возвращения к прежней жизни

На предстоящей неделе произойдут значимые события, сообщает астролог Георгий Личели.

Одно из важных событий - это разворот Венеры 13 мая в ретроградное движение в знаке Близнецов. Период ретроградности будет длиться до 26 июня.

И это неоднозначная ретроградность. С одной стороны, она говорит о восстановлении, возвращении к старой нормальной жизни и поэтапном снятии ограничений, хотя о полном снятии ограничений до начала июля, пока Сатурн находится в знаке Водолея, речь не идёт.

С другой стороны, на персональном уровне разворот Венеры в ретроградное движение, может привести к серьёзным проблемам в финансовых вопросах, а также в личных и деловых отношениях. Все отношения - как личные, так и деловые - подвергнутся серьёзной проверке и переоценке. Вероятней всего, нестабильные отношения разрушатся.

Что касается отношений, которые могут возникнуть в ближайшие два месяца, то не стоит возлагать на них большие надежды, насколько перспективными они бы ни казались. Речь идет и о личных, и о деловых отношениях. Лучше выждать, а окончательное решение принять в конце июля, когда Венера выйдет из ретроградной петли.

Вероятно, появятся люди из прошлого, возобновятся старые любовные связи, но будут ли они иметь продолжение, зависит от персонального гороскопа.

В предстоящий период ретро-Венеры нежелательно делать предложения, планировать свадьбу, помолвку, проводить косметические операции, покупать предметы искусства, парфюмерию, косметику, открывать салоны красоты.

Одновременно с разворотом Венеры в ретроградное движение еще одна планета поменяет положение. 13 мая Марс переместится из Водолея в знак Рыб. Это означает, что тип активности изменится, станет более размытым, скрытым. Возможно, многие испытают упадок сил, отсутствие мотивации. Марс в Рыбах хорош для людей творческих профессий, музыкантов, певцов, актёров, а также для профессий, где требуется воображение и вдохновение. Но также в этот период особо активно действуют мошенники и аферисты. Поэтому надо быть острожными, не вестись на сомнительные аферы.

На этой неделе напряжённый период будет у Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев.

У Козерогов и Тельцов гармоничный период, а у остальных - нейтральный.

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