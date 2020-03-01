Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта для всех знаков Зодиака. Астролог Георгий Личели рассказал, что в первую неделю весны мы все еще находимся под влиянием Новолуния, которое произошло 23 февраля.

Новолуние в знаке Рыб в гармоничных аспектах с Марсом и Ураном, с одной стороны, побуждает активно действовать и начинать новые проекты, а с другой стороны – ретроградный Меркурий препятствует, возвращая нас к старым вопросам, требующим пересмотра. Далее OBOZREVATEL предлагает подробный гороскоп на неделю.

Гороскоп на неделю говорит о том, что надо предпринимать активные действия, искать новые, нестандартные и оригинальные подходы к решению старых задач и нерешенных проблем. А новые проекты и дела, рассчитанные на развитие, надо начинать в конце марта.

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4 марта Меркурий в ретро фазе вернётся в знак Водолей, возвращая нас к вопросам, которые были актуальны с 1 по 4 февраля. С 4 марта начнут проясняться многие вопросы, которые находились в неопределённом состоянии. Ретро Меркурий - это всегда трудности с выбором, а в Рыбах это ещё и неясность. Больше всего это затронет Водолеев, рожденных с 10 по 20 февраля и Рыб, рождённых с 21 февраля по 1 марта. Скорее всего, на этой неделе они смогут определиться в важных для себя вопросах.

5 марта Венера, планета гармонии и денег, покинет огненный импульсивный знак Овен и переместится в земной и спокойный знак Тельца. Движение Венеры по знаку Овен негативно сказывалось на личных отношениях и финансовых темах. Например, 28-29 февраля, когда Венера была в точном напряжённом аспекте с Плутоном, произошёл обвал финансовых рынков.

Со 2 по 5 марта Венера будет находиться в напряженном аспекте с Сатурном. Это означает возможность финансовых убытков. А в любовных отношениях вероятно охлаждение чувств, депрессивные состояния, возникновение размолвок, конфликтов, вплоть до расставания. В этот период нежелательно проводить косметические процедуры. Наиболее всего данный транзит затронет Овнов, Весов, Раков и Козерогов, рождённых в третьей декаде месяца, а также людей, у которых важные планеты расположены в этих знаках. Венера в Тельце благоприятные возможности принесёт, в первую очередь, Тельцам, а также Девам и Козерогам.

6-10 марта Солнце будет находиться в соединении с Нептуном в Рыбах. Это неоднозначный аспект. Он означает возрастание чувствительности, эмоциональности, романтичности, что замечательно для творческой деятельности. Активно работает воображение. Но в то же время есть риск стать жертвой мошенников или легко поддаться иллюзиям. Надо быть осторожным на воде, не злоупотреблять алкоголем, быть внимательным при приёме лекарственных средств, особенно седативных препаратов.

Наиболее всего данные темы затронут знаки Рыбы, Дева, Близнецы, Стрельцы, рожденных в конце второй декады месяца.

Этот же аспект указывает на то, что эпидемия коронавируса будет только распространяться и, вероятно, пойдет на спад только 20 марта, когда солнце переместится в знак Овен.

Влияние Луны на наши дела с 2 по 8 марта:

2-3 марта – Луна в Близнецах. Этот период благоприятен для коротких поездок, коммуникаций и общения, люди становятся более контактными, легче воспринимают полученную информацию. Хорошо гулять на воздухе, заниматься дыхательными практиками, общаться с братьями и сёстрами, близкими родственниками и соседями.

4-5 марта – Луна в Раке. В это время возрастает чувствительность и ранимость. Отсюда потребность в безопасности и желание находиться в узком кругу близких людей. Хорошо заниматься семейными и домашними делами, проводить время с маленькими детьми и общаться с родителями.

6-7 марта – Луна во Льве. В этот период возрастает чувство собственного достоинства, возникает желание привлекать внимание, демонстрировать свои таланты и умения. Хорошее время для посещения театра, концертов, выхода в свет, проведения званых ужинов, творческих вечеров и развлекательных мероприятий.

8 марта – Луна в Деве. В это время возрастает рациональность, педантичность, дотошность и придирчивость, оценка ситуации происходит с позиции прагматичной выгоды. Поэтому подарки к Международному женскому дню, лучше приобретать заблаговременно. А главное – детально. Подарок, купленный на ретро Меркурии, особенно, если это мобильный телефон или техника, в будущем может разочаровать партнёра. В этот день желательно не переедать и соблюдать диету.

Периоды Луны без курса 6 марта с 9:05 до 11:30 8 марта с 10:05 до 12:50

Это время неблагоприятно для покупок, оформления документов, деловых встреч и важных переговоров. Приобретение, сделанное в период холостой Луны, окажется неудачным или ненужным, начатые переговоры – бесперспективными.

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