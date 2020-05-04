Гороскоп на неделю 4-10 мая: деловая активность против романтических отношений

Туманные отношения, иллюзорные надежды и, наконец, горькие слезы. Не обязательно проживать эти неприятные энергии недели в реальности - можно все острые чувства выплеснуть в живописное полотно или, например, изложить в художественном эссе. Впрочем, кроме любовных или психологических переживаний, новая неделя обещает вполне осязаемые практические события.

Эмоциональное состояние, личные отношения

В первую половину недели многих из нас могут напрягать партнеры либо другие люди, требующие внимания. Мы будем слишком эмоционально реагировать. Попытайтесь найти баланс между личными желаниями и чувствами другого человека. Ярче всего эти тенденции почувствуют Овны, Раки и Козероги.

Несогласованность реальных и желаемых чувств и отношений могут приводить к разочарованиям, переживаниям и даже болезням, которым больше всего будут подвержены женщины. Переключение чувств в творческую сферу помогут трансформировать душевный разлад. Это важно знать представителям знаков Близнецы, Весы, Тельцы, Рыбы.

Деловая и интеллектуальная активность

Продолжается деловой, финансово-ориентированный период. На этой неделе жизнь не только кипит и обновляется, но может давать сбои. Активность, общительность, предприимчивость, которая сопровождала нас в последние дни, сменится беспокойством и нервозностью. События будут развиваться или восприниматься столь бурно, что мы можем эмоционально перегореть. Как велосипедист, стремительно летящий с горы и забывающий притормаживать перед неожиданным препятствием, кое-кто может сейчас сбиться с пути. Поэтому, с одной стороны, не идите на поводу у эмоций. А с другой – не будьте слишком самонадеянны. Вы на несколько дней можете потерять внутренние ориентиры. Берегите энергию. Особенную бдительность в этом отношении стоит проявить Тельцам, Близнецам, Девам, Рыбам, Водолеям.

Во второй половине недели, ближе к выходным, почувствуете себя увереннее. Во – первых, благодаря обостренной интуиции, проницательности, а во-вторых- помощи извне. Тельцы, Козероги, Девы, Близнецы, начиная с четверга-пятницы, ожидайте практической помощи от влиятельных людей, а также не упустите благоприятные возможности 6 и 7 мая.

Последние дни недели – пятница и суббота – будут наполнены оптимизмом и желанием развернуться в делах и планах. Правда, придется загрузить себя интенсивной интеллектуальной работой. В противном случае, излишняя импульсивность и несдержанность в словах и выражениях может сослужить вам дурную службу. Это касается, в первую очередь, Овнов, Стрельцов, Львов и Близнецов.

Здоровье: с 7 по 22 мая благоприятны процедуры по очищению организма.

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