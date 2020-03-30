Гороскоп на неделю 30 марта - 5 апреля: переломный момент

Гороскоп на неделю 30 марта - 5 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Астролог Георгий Личели эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучил советы на неделю.

"Первая неделя апреля довольно напряжённая - вероятен всплеск числа заболевших коронавирусом.

4 апреля Меркурий соединится с Нептуном в знаке Рыб. Это будет способствовать распространению инфекции, ослаблению нервной системы, легкой внушаемости и подверженности панике, склонности к иллюзиям и обманам",– рассказывает Георгий Личели.

2-6 апреля надо перепроверять любую информацию и не торопиться с выводами.

В ближайшие две недели от предпринятых действий будет зависеть, удастся ли сдержать стремительное распространение пандемии или нет.

Аспект Марса к Сатурну будет действовать всю неделю. Он будет жёстко ограничивать свободную активность. Поэтому не стоит конфликтовать с высшим руководством и представителями власти. В позитивном варианте данный аспект может указывать на период напряжённой работы, серьёзных обязательств, в негативном – привести к болезням, травмам и переломам. Вероятно, многие испытают упадок сил, депрессивное состояние и раздражение. Особенно это касается Водолеев-Львов, Тельцов-Скорпионов, рождённых в самом начале Зодиака.

3 апреля Венера покинет земной, основательный и тяжеловесный знак Тельца и переместится в воздушный знак Близнецов.

Если Венера в Тельце усиливала потребность в стабильности, комфорте и удовольствиях, то в Близнецах будет способствовать общению, открытости, непринуждённости и лёгкому проявлению эмоций. Что в сложившийся ситуации хорошо, так как будет легче отвлечься от текущих проблем.

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