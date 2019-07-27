Гороскоп на конец лета 2019: каким знакам Зодиака повезет больше всего

В августе 2019 года гороскоп обещает некоторым знакам зодиака судьбоносный месяц из-за влияния Юпитера и Солнца.

Известный астролог Павел Глоба рассказал о трех счастливчиках, которым удача улыбнется больше всего, передает РБК.

Овен

Овен pixabay

Солнце направит свой вектор влияния именно на этот знак зодиака до 22 августа. Овны будут искать свое предназначение и окажутся в центре внимания. Это время благоприятно для реализации своих возможностей и талантов.

Водолей

Водолей pixabay

Солнце также не обойдет стороной и этот знак зодиака. 23 августа оно сместиться в созвездие Водолея, что станет стартом лучшего времени. Они будут в центре внимания окружающих, выделятся самодостаточностью и независимостью, а также творческими идеями. Это время станет удачным во всех сферах жизни для представителей этого знака зодиака.

В профессиональной сфере они будут выделяться на фоне остального коллектива. Хотя далеко не каждому будут интересны деловые успехи.

Близнецы

Близнецы pixabay

До 23 августа Солнце одарит удачей представителей этого знака зодиака. Это благоприятное время для реализации себя в работе, предпринимательстве, социальной деятельности и светской жизни. Близнецы научаться детально видеть все жизненные аспекты: в каком месте можно сделать карьеру, что необходимо сделать для получения повышения, как вести себя с руководством. В бизнесе счастливчики поймут, как его развивать.

Этот период даст возможность понять, какие мероприятия посетить для приобретения нужных связей. Также Близнецы узнают, какие свойства их характера помогут достичь успеха, а какие наоборот будут мешать.

Гороскоп pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, любовный гороскоп с 29 июля по 4 августа 2019 года по картам Таро Казановы обещает баталии Рыбам, активные действия Скорпионам и погружение в романтику Близнецам.

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