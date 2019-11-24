Гороскоп на декабрь 2019 года по картам Таро: кто соединит небо и землю

Гороскоп на декабрь 2019 года по картам Таро обещает последний рывок на пути к цели Близнецам, триумф Весам и чрезвычайно активный период Водолеям.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на месяц по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен – Туз Монет

Вам выпала одна из самых "мощных" и самых "земных" карт Таро! Она символизирует щедрость Природы, плодородие, избыток энергии во всех ее проявлениях, начиная от физических сил и заканчивая денежными потоками. Это настоящий фонтан, в котором вы сможете искупаться в последний месяц года. Любые сугубо материальные мечты и планы, сформулированные в этот период, получат особый, уникальный шанс на реализацию. Само Небо будет на вашей стороне. Главное – не сидеть сложа руки, а действовать. Бонус таков: карта намекает на то, что неплохо было бы заняться собственной физической формой. Фигура атлета – бога Вулкана – должна вдохновить на подвиги.

Таро Снов, Туз Монет

Телец – Десятка Кубков

Достаточно просто взглянуть на эту карту, чтобы понять: она – о счастье. На ней изображена настоящая идиллия. Благополучная семья, где есть всё: здоровье, любовь, радость и деньги. На карте улыбается даже собака. Это символ чрезвычайно благоприятного периода, которым непременно необходимо воспользоваться. Какие бы идеи ни приходили к вам в декабре, особенно касающиеся личной жизни и семьи, постарайтесь реализовать их. Они приведут к довольству и процветанию. Есть у карты и еще одно значение: она может указывать на ситуацию, когда человек пытается не замечать того, что его расстраивает и огорчает. Когда мир видится сквозь розовые очки. И все же первое, позитивное, значение карты является доминирующим.

Таро Снов, 10 Кубков

Близнецы – Девятка Жезлов

Пройдя долгий путь, пережив множество сражений, лишений и испытаний, римский воин устроил привал. На карте он изображен сидящим на сказочной лестнице, уходящей в небо. Это символ последней передышки перед главным, последним рывком. Осталось совсем чуть-чуть, и цель будет достигнута. В этом месяце Таро советуют вам набраться сил, хорошенько подготовиться к какому-то очень важному шагу или событию. Используйте это время, чтобы провести "инвентаризацию" своих целей, отказаться от несущественных и уделить максимальное внимание главным. Поскольку карта исключительно позитивна, можно в полной уверенностью утверждать: победа будет вашей.

Таро Снов, 9 Жезлов

Рак – Рыцарь Монет

На рассвете рыцарь, облачившись в доспехи, оседлав такого же "бронированного" коня, отправился в путь. В поле его встретило лишь пение первых птиц и первые алые блики восходящего солнца. Мир еще спит, но он – полностью пробужден. Он готов действовать и побеждать. И флаг, развевающийся над ним, символизирует грядущую победу. Это прекрасная карта. Ее основной смысл – старт активных действий, прежде всего, материального плана, которые неизбежно приведут к победе и успеху. Таким образом, декабрь может предоставить вам массу возможностей, которыми непременно следует воспользоваться.

Таро Снов, Рыцарь Монет

Лев – Двойка Мечей

Это удивительная карта, наполненная мистическим смыслом. Женщина с завязанными глазами держит два меча. Она как будто взвешивает их, пытаясь определить, который из них лучше. И это поистине непростой выбор, поскольку они практически идентичны. За спиной главной героини – ночное небо и просвечивающая сквозь облака полная луна (символ интуиции). Но женщина не видит ничего – ни мечей, ни луны, ни неба. Значение этой карты – выбор, который делается исключительно на основе логики и анализа. При этом все остальные источники информации, такие как интуиция, внутреннее чувство и прочее, напрочь отвергаются как не заслуживающие доверия. Совет Таро очевиден: не обожествляйте ум, учитывайте все подсказки, которые дает подсознание.

Таро Снов, 2 Мечей

Дева – Повешенный

Пусть вас не пугает изображение этой карты. Ее смысл чрезвычайно глубок и позитивен. В классическом Таро на карте "Повешенный" изображен мужчина, висящий вниз головой на дереве. Он жив и здоров, а его лоб венчает подобие нимба. Одна из трактовок карты – момент просветления, познания Высшей Истины. Здесь же также главной темой является внутренняя трансформация человека и указание на его космичность. Его "землю" символизирует часовой механизм под ногами, механистический, с правильными четкими формами и значением. Это – рациональный мир разума. Голова и руки человека окунаются в океан сознания. Этот океан не имеет четких границ, берегов, очертаний. Он бесконечен и вечен – как бесконечно и вечно само Существование. Карта изображает процесс гармоничного соединения рационального и иррационального, а также выхода за рамки осознания себя как обычной земной личности.

Таро Снов, Повешенный

Весы – Шестерка Жезлов

После долгой осады города он, наконец, пал. В побежденный город триумфально въезжает победитель. Он поднимается на балкон, из которого открывается вид на центральную площадь, и произносит свою первую речь в статусе нового главы этого места. Собравшаяся внизу толпа приветствует победителя, аплодируя каждому его слову. Главное значение этой карты – победа, доставшаяся тяжелым трудом. Благодаря собственному уму, настойчивости, вере в себя вы сможете получить то, к чему так давно стремились. Единственный "побочный эффект" этой карты – опасность потери связи с реальностью. Постарайтесь сделать так, чтобы успехи не вскружили вам голову. Находясь на пике славы, помните: "всё пройдет" и не переставайте оставаться человеком.

Таро Снов, 6 Жезлов

Скорпион – Четверка Мечей

Масть Мечей в Таро считается не слишком благоприятной, но эта карта – исключение. В классическом варианте на ней изображена странная сцена: посреди склепа (!) в готическом соборе на каменном могильном камне (!) лежит рыцарь. Но он не мертв. Он просто спит. Одно из названий карты – "Покой Посреди Битвы". Это символ остановки, паузы, которую необходимо сделать посреди битв или повседневной беготни. На карте изображен спящий воин. Он снял боевое облачение, но один меч положил прямо под себя, а еще три поставил охранять вход. Итак, в декабре Таро советуют вам немного сбавить обороты и расслабиться. Это поможет восстановить силы. Поскольку масть Мечей символизирует ум, то отдых потребуется именно голове. Постарайтесь не перегружать ее. По окончании этого "реабилитационного" периода вы, полные сил, сможете снова ринуться в бой.

Таро Снов, 4 Мечей

Стрелец – Башня

Эту карту принято считать символом стремительных перемен, к которым человек может оказаться не готов. Но в интерпретации автора "Таро Снов" акценты несколько смещены. Здесь изображен прекрасный, практически сказочный, игрушечный замок, в который ударяет молния. Молния практически сносит его верхнюю надстройку. Одновременно слева пробиваются настоящие, а не сказочные солнечные лучи. Смысл карты таков: сказочные замки, построенные в воображении, должны быть разрушены. На смену им должно прийти видение действительности такой, как она есть, без розовых очков. Таро намекают на то, что на самом деле реальность окажется намного более прекрасной, чем искусственные "мыслеформы". И намного более многогранной, чем любой рукотворный объект.

Таро Снов, Башня

Козерог – Королева Жезлов

В декабре Таро обещают вам активную деятельность. Эта Королева несет именно такой смысл. Смелые шаги, рискованные решения, желание попробовать себя в новом амплуа. Если вы – мужчина, то карта может указывать на то, что какая-то женщина (ваша мать, жена или сестра) могут играть в вашей жизни существенную роль. Если вы женщина, то такая роль отведена именно вам. Обратите внимание на театральность карты. Главная героиня изображена в карнавальном наряде, на ее лице маска, а позади – подобие подиума. Это значит, что вам придется играть, скрывать свое истинное лицо и четко следовать тексту, прописанному в сценарии. Сделайте это – так придет успех.

Таро Снов, Королева Жезлов

Водолей – Колесница

Эта карта как никакая другая идеально подходит Водолеям, ведь ее девиз – подвижность. На ней изображен сказочный всадник, управляющей колесницей, появляющейся из морской пучины. Фигура всадника и коней полупрозрачна, она легка и воздушна, как и ваш знак Зодиака. Карта обещает активную деятельность, которая принесет признание и успех, благодаря которой существенно повысится ваш авторитет в обществе, и, как результат, существенно улучшатся карьерные перспективы. Вы будете проявлять себя как генератор идей, и в каком-то смысле станете локомотивом для окружающих. Единственное предостережение Таро связано с "техникой безопасности" во время движения на большой скорости. Постарайтесь сделать так, чтобы от ваших активных действий никто не пострадал.

Таро Снов, Колесница

Рыбы – Тройка Кубков

Вам выпала прекрасная, мягкая по своему значению карта. Она обещает приятное времяпрепровождение в приятной компании, много общения и участия в массовых мероприятиях. Дни рождения, юбилеи, свадьбы, корпоративы, вечеринки – возможны все варианты. Но главное – у вас появится возможность завести новые полезные знакомства, обзавестись протекцией, "правильными" друзьями и преподнести себя в наилучшем свете. На единственное предостережение Таро указывает символ маски. Постарайтесь не демонстрировать свои истинные намерения, убеждения и мнение. Оставайтесь в маске. А искренность оставьте для семьи и узкого круга близких друзей.

Таро Снов, 3 Кубков

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!