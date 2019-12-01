Гороскоп на декабрь 2019: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

Гороскоп на декабрь 2019 года для всех знаков Зодиака. Львам и Девам в этом месяце необходимо отдохнуть и проводить больше времени с друзьями. Овнам и Ракам - усердно поработать, а Водолеям и Скорпионам - налаживать личную жизнь.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на декабрь.

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Овен

Декабрь 2019 года принесет Овнам множество интересных событий. Вам придется много работать, но это обязательно принесет вам хороший результат. Постарайтесь концентрироваться на том, что вы делаете и делайте это усердно. Полная отдача сможет дать вам возможность хорошо отдохнуть позже. Не думайте о негативных комментариях в свой адрес и не бойтесь рисковать.

Телец

Гороскоп на декабрь 2019 года обещает Тельцам насыщенный на приключения месяц. Вам придется решиться на некоторые шаги, которые в 2020 году смогут улучшить качество вашей жизни. Не бойтесь перемен и смело идите вперед.

Близнецы

Пришло время изменить свои устои. Нарушайте правила и рискуйте! В декабре вам необходимо расслабиться и перестать контролировать все. Вы устаете и это негативно влияет на ваше здоровье. Будьте добрее к себе и не концентрируйте внимание на том, что у вас что-то не получается.

Рак

Ракам декабрь принесет неожиданное знакомство, которое в будущем станет очень важным событием в жизни. Постарайтесь подумать о том, как правильно распределить финансы в следующем году, поскольку, возможно, что вам придется сильно экономить. Также вам необходимо разобраться с теми вопросами, которые вы постоянно откладывали на потом.

Лев

Гороскоп на декабрь 2019 года говорит о том, что Львам необходим отдых и полная перезагрузка. Вам придется многое осознать в этот вечер, а также установить для себя новые рамки. Кроме того, подумайте о том, что бы вы хотели сделать в следующем году и составьте полный план действий.

Дева

В декабре вам придется сохранять хладнокровие в любой ситуации. Будьте уверены в том, что у вас обязательно все получится. Кроме того вам следует перестать доверять всем подряд и окружить себя только хорошими и верными людьми. Также вас может ожидать неожиданное предложение.

Весы

Весь декабрь 2019 года вы будете находиться в центре общественного внимания. Вам необходимо будет держаться изо всех сил, чтобы не упасть лицом в грязь. Не думайте о том, что ваши неудачи могут разрушить вашу карьеру или жизнь. У всех людей бывают взлеты и падения, так что не расстраивайтесь.

Скорпион

В декабре 2019 года вам придется активно поработать. Приложите максимум усилий и трудитесь не покладая рук. Также, вам придется проявить уважение к людям, которые вам неприятны. Чтобы избежать неприятностей - не вступайте в конфликты.

Стрелец

Гороскоп на декабрь 2019 года говорит о том, что Стрельцам необходимо плыть по течению. Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни. Последний месяц этого года принесет вам множество позитивных и интересных событий. Главное - не напрягайтесь и не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь.

Козерог

В декабре 2019 года Козерогам придется потрудиться, чтобы сохранить взаимоотношения с близкими людьми. В последнее время вы часто ссорились и это негативно повлияло на вас. Не несите обиды и злость в следующий год.

Водолей

Гороскоп на декабрь 2019 года говорит о том, что вам придется сильно постараться сохранить самообладание и не рваться вперед. Этот месяц вам лучше провести в спокойствии и сохранить то, что вы получили ранее.

Рыбы

Рыбам в декабре 2019 года придется с головой окунуться в работу и дела. Вы слишком долго откладывали множество дел и теперь вам придется решить все это. В конце этого месяца наступит благоприятное время для реализации мечты.

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