Гороскоп на август-2019 для всех знаков Зодиака: для кого месяц будет опасным

Гороскоп на август 2019 года для всех знаков Зодиака обещает период затишья и при правильном распоряжении силами и ресурсами именно в этом месяце вы сможете достичь внутренней гармонии.

Однако стоит отметить, что многим все же придется столкнуться с небольшими проблемами. Их решение приведет вас либо к громкому успеху, либо к провалу.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на месяц август для каждого знака Зодиака.

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ОВЕН

Овны в этом месяце приобретут новые силы для достижения ранее неизвестных целей. Гороскоп на август для Овнов говорит о том, что последний месяц лета станет отличным периодом для решения вопросов обучения, приобретения новых навыков для работы и бизнеса.

Обратите внимание на материальную составляющую вашей жизни – в настоящее время вселенная во всем вас поддерживает, поэтому воспользуйтесь этим и попробуйте улучшить свой статус.

ТЕЛЕЦ

Тельцы будут вынуждены обратить внимание на то, как протекает их семейная жизнь, отношения с родственниками и друзьями. Вам нужно быть добрее и мягче, а также избегать возможных конфликтов. Если они случились ранее – постарайтесь решить их максимально оперативно.

Не избегайте общения: приглашайте гостей к себе домой — вы сумеете создать в доме теплую и дружескую атмосферу. Помогайте людям.

БЛИЗНЕЦЫ

Наиболее благоприятное время для Близнецов — первая половина августа. Вам будет везти и в амурных делах, и в работе, и в финансах. Главное, постарайтесь не летать слишком высоко в небесах. Бдительность – то, чего вам не хватает в последнее время.

Пока остальные еще "догуливают" отпуски, вас будет переполнят энтузиазм. Под конец месяца желания работать станет меньше, а отдыхать — больше. Постарайтесь найти баланс.

РАК

Гороскоп на август советует Ракам сосредоточиться на самом важном аспекте жизни, но перед этим его стоит определить. А это значит – пора заняться расстановкой приоритетов. Избегайте высокомерия и эгоистичности, иначе ваш успех будет недолгим.

Проявите заботу о других людях: делите с ними свои доходы, власть, знания. Уделите внимание семье и близким. Можно заняться профилактикой своего здоровья.

ЛЕВ

В августе Львам надо быть максимально гибкими в вопросах любви. Будьте готовы к тому, что ваши планы в один момент могут рушиться как карточный домик. На ходу подстраивайтесь под новые обстоятельства – поймете, что это не так тяжело. Особенно, если дорожите отношениями.

Такж постарайтесь обратить внимание на здоровье – поменьше нервничайте, побольше отдыхайте и бывайте на свежем воздухе.

ДЕВА

Девам в августе потребуется мудрость. Но это должна быть взвешенная и холодная мудрость, а не попытка все делать по-своему. Если вы думаете, что перфекционизм и мудрость – пора поменять свое мнение.

Также последний месяц лета предоставит для Дев шанс подзаработать. Это будут или подработки, или переход на новое место работы с более высоким жалованием. Но вам придется работать, а делать это в августе особого желания не будет.

ВЕСЫ

Старайтесь больше времени проводить с родными и близкими людьми. В последнее время вы отдалились от общества и чтобы исправить ситуацию стоит немного поменять свою модель поведения.

Особенно этот совет полезен родителям и детям – они нуждаются в вашем внимании и участии. От этого взаимодействия выигрывают все – вы значительно укрепите родственные отношения и связи.

СКОРПИОН

С окончанием лета вы выйдете на этап завершения какого-то важного периода в жизни. От вас потребуют ответсвенности, но не бойтесь взваливать ее на свои плечи.

Настало время подводить итоги и анализировать, насколько оправданными были ваши предыдущие наработки и риски. От вашего решения зависит успех дальнейшего дела, а, возможно, вся последующая жизнь. Не бойтесь, у вас непременно все получится.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцу лучше всего посвятить свободное время самому себе – в августе это необходимо. Займитесь спортом, медитацией или любимым делом, все это позволит вам обрести равновесие.

Также звезды советуют Стрельцам быть поосторожнее с резкими словами. Помните, они могут вылиться в огромный скандал и выпутаться из него будет очень сложно.

КОЗЕРОГ

Хороший месяц для активных действий. Проявите свои лидерские и организаторские способности, тем более, что гороскоп на август пророчит вам развитие в деловой сфере жизни. Обращайте внимание на интересные проекты, идеи, и предложения – они поступят в идеальное время.

Постарайтесь в этом месяце также не жадничать и попроще относиться к деньгам – чем больше потратите в свое удовольствие, тем больше вам вернется.

ВОДОЛЕЙ

В августе Водолеи будут разрываться между любовью и работой. Успеть и там, и там у вас вряд ли получится, так что грамотно расставляйте приоритеты. Решите, что для вас сейчас важнее.

Если вы сделали ставку на работу, не зевайте. Смиритесь с тем, что работы будет много и придется пожертвовать отдыхом. Наиболее насыщены событиями будут первая и вторая декады августа.

РЫБЫ

Рыбы в августе будут вынуждены встать перед серьезным выбором. Принятие решения дастся вам нелегко, однако только таким образом вы сможете пролить свет на будущее.

Пора разложить по полочкам все незаконченные дела – они уже начали тянуть вас назад, а в августе этот список будет пополняться еще больше. Постарайтесь побороть свою лень и награда не заставит себя ждать.

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