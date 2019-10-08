Гороскоп на 9 октября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 9 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Звезды предсказывают Овнам 9 октября небольшие осложнения в отношениях с начальством. Но, если вы поведете себя достойно и корректно, то конфликт быстро уладится.

Телец

Тельцам 9 октября следует вкладывать деньги в себя. Как в процедуры для здоровья и красоты, так и в саморазвитие. Вам это сейчас необходимо.

Близнецы

Гороскоп на 9 октября предупреждает Близнецов: вы должны быть осторожны в этот день, потому что есть вероятность столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.

Рак

Ракам 9 октября будет по силам очень многое. Все что потребуется от вас — направить вдохновение в правильное русло и не потратить его. Настройтесь на хороший лад и приступайте к тому, что давно откладывали.

Лев

Настойчивость — это не то качество, которое стоит проявлять 9 октября. Будьте уверены, но излишне не давите на людей и не прилагайте гиперусилий для решения дел. Если что-то упорно не идет вам в руки — возможно оно того не стоит.

Дева

Девы, 9 октября вам стоит позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Весы

Звезды советуют Весам 9 октября не засиживаться дома вечером. Попробуйте найти возможность выбраться в гости или заняться любимым хобби вне дома. В таком случае судьба может принести вам интересный подарок.

Скорпион

Гороскоп на 9 октября предупреждает Скорпионов, что они могут почувствовать на себе давление — вероятно, вам не по нраву будут рамки, которые поставят близкие люди. Не переживайте! Все наладится и объясниться будет просто.

Стрелец

Стрельцы, 9 октября вы можете сорвать крупный куш. И не важно, какая это будет сфера — работа, дом, финансы или личная жизнь. Главное, что день позитивный.

Козерог

Звезды советуют Козерогам не брать себе в голову проблем из прошлого. Лучше сконцентрируйтесь на текущих задачах. Ведь работы у вас 9 октября может оказаться немало и выполнить ее желательно как можно лучше.

Водолей

Водолеям 9 октября не принесет никаких ярких впечатлений. Вас ждет обычная работа и домашние хлопоты в этот день. Что ж, иногда и такое нужно.

Рыбы

Рыбы, уделите больше внимания своему здоровью и проявите инициативу по улучшению вашего физического состояния. Например, уберите из рациона хотя бы один продукт, который по вашему мнению вреден.

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