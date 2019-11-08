Гороскоп на 9 ноября 2019: кому не повезет в субботу

Гороскоп на 9 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому знаки Зодиака обещают очень спокойную субботу, а кому могут грозить неприятности? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 9 ноября, говорит, что в личной жизни Овнов возможны кардинальные перемены. Если они будут со знаком "минус", то лучше отнеситесь к этому философски. Друзья подставят вам плечо.

Телец

Тельцы, 9 ноября проявляйте инициативу и не молчите. В этот день у вас в руках есть ключи от всех возможных дверей, поэтому не теряйте момент.

Близнецы

В субботу астрологи рекомендуют Близнецам прислушиваться к интуиции. Это может помочь вам в разрешении непростых финансовых вопросов. Вы можете принять участие в новом прибыльном деле.

Рак

Раки могут внести в расписание романтический вечер или дружескую посиделку, поскольку все дела будут переделаны очень быстро. Высока вероятность неожиданного финансового бонуса.

Лев

В субботу Львов может накрыть одеялом апатии и безразличии. Однако выйти из этого состояния лучше как можно поскороее, поскольку так вы можете потерять очень привлекательный жизненный шанс.

Дева

Стандартные и нестандартные ситуации решайте, применяя свой творческий потенциал. Ищите новые пути выхода из сложившихся обстоятельств.

Весы

Астрологи отмечают, что этот день, наверняка, станет для вас судьбоносным. Но о важном событии вам предстоит узнать несколько позже.

Скорпион

У Скорпионов продолжается полоса напряженной работы. Вы только закончили с одним делом, как принимаетесь за другое. Впрочем, ничего плохого в этом нет, поскольку у вас все получается и вы ловите настоящий кайф.

Стрелец

Постарайтесь контролировать свое питание и избегать калорийных продуктов, иначе планы придется менять из-за обострения хронического заболевания.

Козерог

В субботу Козероги будут особенно кровожадны и безжалостны. У вас может появиться настойчивое желание расправиться с конкурентами прямо здесь и сейчас. Кажется, кому-то не поздоровится.

Водолей

У Водолеев не лучшее время для выполнения профессиональных задач. Впрочем, на то и выходные, чтобы отдыхать. Не загружайте себя делами, если хотите избежать ошибок.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют поискать точки соприкосновения с собеседниками, с которыми у вас мог возникнуть конфликт. Так вы найдете ресурс для того, чтобы изменить сложившиеся отношения в лучшую сторону.

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