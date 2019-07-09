Гороскоп на 10 июля 2019: кому не повезет

Гороскоп на 10 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: airvent.com.ua

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Овен

Звезды предупреждают Овнов: попытка показать свое превосходство или навязать свое мнение может стать причиной серьезной ссоры с любимым человеком. Вам нужно 10 июля проявить мудрость и терпение.

Телец

Тельцам 10 июля удастся расслабиться и ощутить внутреннее умиротворение. К тем, у кого были не лучшие времена, вернутся силы и уверенность в себе. Продумайте план действий на ближайшее будущее, который поможет значительно улучшить качество жизни.

Близнецы

10 июля Близнецам не стоит начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить.

Рак

Раки, вы можете испытывать серьезные сомнения, мешающие принять какое-то важное решение. Старайтесь тщательно взвешивать каждый свой шаг.

Лев

Гороскоп на 10 июля советует Львам не давить на близких и давать советы только тогда, когда о них просят, а не тогда, когда заблагорассудится. Так вы избежите неприятных ситуаций и разговоров, о которых потом будете жалеть.

Дева

Девы, ваша жизнь очень сильно изменилась и так, как раньше, уже быть не может. Оставьте прошлое в прошлом.

Весы

10 июля Весам стоит взять себя наконец в руки. Звезды призывают прекратить грустить! Из-за плохого настроения все будет валиться с рук.

Скорпион

Гороскоп на 10 июля рекомендует Скорпионам бросить все силы и энергию на творческие проекты. Занявшись работой, вы отвлечетесь от лишних и терзающих душу раздумий.

Стрелец

10 июля Стрельцам не стоит брать кредиты и залезать в долги. Потом будет трудно вернуть эти деньги.

Козерог

Звезды советуют Козерогам 10 июля взять выходной и провести его с любимым человеком. Сходите на прогулку, в кино или же просто поужинайте вместе.

Водолей

10 июля Водолеев ждут новые знакомства и романтические приключения. Также ожидайте хороших вестей на работе.

Рыбы

Рыбам 10 июля необходимо не критиковать и не осуждать других. Спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения — не нужно всегда и со всеми бороться.

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