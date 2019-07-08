Гороскоп на 9 июля 2019: кого ждут проблемы

Гороскоп на 9 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака гороскоп на вторник советует быть осторожнее с эмоциями, а вот кое-кому должно крупно повезти. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 9 июля говорит, что Овнам может пригодиться помощь родни или друзей. Кажется, вы попали в ситуацию, из которой не так просто выбраться. Не стесняйтесь просить о помощи - это нормально.

Телец

Во вторник будьте осторожнее с эмоциями. Перемены настроения и клокочущая в вас ярость - могут сильно повредить отношениям с коллегами. Впрочем, если считаете, что кто-то заслужил хороший нагоняй - не сдерживайте себя.

Близнецы

Близнецам в этот вторник нужно сконцентрироваться на накопившихся у вас делах. Кажется, этот завал рискует перевалить все мыслимые пределы и в будущем грозит вам большими неприятностями. Гороскоп говорит, что в вашей жизни начался очень напряженный период.

Рак

Звезды предупреждают Раков о намечающихся осложнениях на семейном фронте. Конфликты могут возникнуть на ровном месте, поэтому держите себя в руках и подбирайте слова особенно тщательно. Подумайте дважды: стоит ли оно того?

Лев

Гороскоп на 9 июля говорит, что в первой половине дня Львы могут переживать сильный энергетический спад, зато ближе к вечеру дела начнут налаживаться. Возможно вам следует провести время до обеда на природе и перезарядить батарейки.

Дева

9 июля Девы будут склонны к авантюрам и азарту. А почему бы и нет. Не исключено, что именно так вы сможете сорвать знатный куш. К тому же звезды во вторник определенно вам благоволят, поэтому не тушуйтесь.

Весы

Весов завтра ждет какое-то важное дело, но для успеха в этих начинаниях вам понадобится поддержка кого-то близкого. Вы будете чувствовать себя очень хорошо и в эмоциональном, и в физическом планах, поэтому знайте, что 9 июля все вершины вам по плечу.

Скорпион

9 июля для Скорпионов наступит важный жизненный момент. Возможно вы отправитесь на собеседование или будете представлять проект, который долго готовили - не волнуйтесь, все пройдет хорошо.

Стрелец

Стрельцам во вторник лучше следить за каждым своим шагом. Звезды предупреждают, что ошибки совершенные в этот день могут привести к очень неприятным последствиям. Впрочем, вы достаточно умны и осторожны, чтобы не накосячить.

Козерог

У Козерогов 9 июля - день гостеприимства. Высока вероятность того, что завтра к вам завалится толпа гостей, которые сметут все из холодильника и натопчут в прихожей. Но зато вам будет весело.

Водолей

Гороскоп на 9 июля прогнозирует для Водолеев хороший и насыщенный позитивными событиями день. На работе вас будут хвалить, а дома любить. Жизнь прекрасна.

Рыбы

Звезды предсказывают Рыбам важность "второго дыхания". Найдите в себе силы подняться после перенесенных неприятностей и идти дальше - тогда все будет хорошо.

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