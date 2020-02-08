Гороскоп на 9 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 9 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Овнов 9 февраля ожидает день с повышенным уровнем конфликтности. Стоит избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и стараться сохранять мир в семье.

Телец

Звезды говорят Тельцам: ждите новых возможностей, которые появятся перед вами 9 февраля. Вы легко преодолеете любые трудности. Похоже, что удача возвращается к вам вместе со счастливыми переменами.

Близнецы

Гороскоп на 9 февраля говорит, что Близнецам нужно начать следить за своим питанием, если они хотят чувствовать себя хорошо и уверенно. Также следует добавить в свою жизнь спорт и активность. Главное – не сидите сложа руки, и выходите из своих четырех стен, чтобы добиться желаемого результата.

Рак

Ракам 9 февраля стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет им понять себя и свои желания, и получить ответы на вопросы, которые их беспокоят.

Лев

Для Львов день будет стабильным и спокойным, а также благоприятным для принятия важных финансовых решений. Также они могут получить ценный совет от уважаемого профессионала.

Дева

Девы, 9 февраля вы обязательно сможете сделать что-то замечательное. Это будет день, полный радости и пробуждения. Все вопросы удастся решить согласно вашему плану. Позвольте себе принимать похвалу за сделанное.

Весы

9 февраля Весам нужно заняться душевным здоровьем, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно. Звезды говорят: если терзают какие-то мысли – не стесняйтесь и отправляйтесь к психологу. Это поможет вам избавится от негатива.

Скорпион

Звезды говорят, что Скорпионам 9 февраля следует обратить внимание на свой внешний вид. Если они останутся довольны собой, то наверняка сумеют очаровать объект своих тайных воздыханий.

Стрелец

Гороскоп на 9 февраля советует Стрельцам быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Козерог

Козероги, 9 февраля вас могут окутать воспоминания из прошлого. Вы будете искать ситуации и компании людей, среди которых будете чувствовать себя в безопасности. Вероятно, вы встретите старых друзей или партнера.

Водолей

Звезды говорят Водолеям: будьте готовы 9 февраля к творческим идеям и помните, что каждое начатое дело имеет шансы на успех. Впрочем, для его достижения стоит приложить усилия.

Рыбы

Рыбы, ваше настроение будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

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