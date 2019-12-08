Гороскоп на 9 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 9 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Понедельник станет для многих знаков Зодиака насыщенным на приключения днем. Так, Львам придется выполнить несколько сложных задач, а Девам следует хорошо отдохнуть. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 9 декабря рекомендует Овнам следует посвятить день работе и активно провести время. Попытайтесь не пропустить никаких важных деталей и внимательно следите за своими конкурентами. Не бойтесь рисковать и заключать сделки в этот день.

Телец

9 декабря гороскоп для Тельцов рекомендует этому знаку Зодиака дать себе возможность хорошо отдохнуть и постараться расслабиться. Постарайтесь не дать себе возможности оплошать и не думайте о том, что у вас что-то может не получиться.

Близнецы

Близнецам придется постараться изо всех сил, чтобы этот день не превратился в катастрофу. Позаботьтесь о себе и не думайте о других. Обратите внимание на состояние своего здоровья, поскольку вы совершенно перестали следить за собой.

Рак

Гороскоп на 9 декабря советует Ракам поговорить с близким другом. Он давно пытается вам что-то сообщить, а вы постоянно говорите, что у вас нет на это времени. Не переживайте, возможно после этого разговора ваша дружба выйдет на новый уровень.

Лев

Гороскоп на 9 декабря говорит, что Львам нужно постараться быть внимательными к деталям в этот день. Хорошо и усердно работайте и не упускайте ничего из виду. Чтобы этот понедельник не прошел зря - не думайте, что у вас получится кого-то обмануть.

Дева

Забудьте о проблемах и делах. Вам следует сконцентрировать внимание на себе и своих эмоциях. Не пытайтесь обманывать своих близких, а лучше расскажите им обо всем, что думаете. Также спланируйте свой отпуск.

Весы

Весам 9 декабря следует отправится в путешествие. Не думайте о делах и различных заботах. В последнее время вы устаете и это негативно отражается на вашем самочувствии, поэтому исправьте это. Помните, что здоровье - важный элемент для счастливого будущего.

Скорпион

Гороскоп для Скорпионов на 9 декабря рекомендует этому знаку Зодиака сконцентрировать внимание на своем будущем. Пришла пора что-то кардинально изменить, поэтому действуйте!

Стрелец

Стрельцы, вы запутались в себе и не можете выбраться из депресивного состояния. Обратитесь к специалисту, который сможет помочь вам. Не опускайте руки раньше времени и не бойтесь рисковать.

Козерог

Козерогам гороскоп на 9 декабря советует быть внимательнее к окружающим. Ваша прямолинейность и грубость ранит других людей и это портит ваши с ними отношения. Не думайте, что вам все сойдет с рук.

Водолей

Гороскоп на 9 декабря для Водолеев рекомендует этому знаку Зодиака заняться творчеством. Рисуйте, пойте, или сходите на урок танцев - выбор за вами. Это поможет вам отдохнуть от суеты.

Рыбы

Гороскоп на 9 декабря 2019 года для Рыб, говорит о том, что пришло время избавляться от прошлого. Выбросите старые вещи или же вычеркните из жизни людей, которые мешают вам двигаться вперед.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал