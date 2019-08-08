Гороскоп на 9 августа 2019: кого ждет беда в этот день

Гороскоп на 9 августа 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Пятница принесет многим знакам Зодиака долгожданное облегчение. Этот день будет достаточно легким, но в тоже время напряженным. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

Овен

Гороскоп на 9 августа обещает Овнам на удивление спокойную пятницу. Наверное вы так хорошо поработали в эту неделю, что дел на последний рабочий день практически не осталось. Так что можете расслабиться и получить удовольствие от жизни.

Телец

А вот Тельцам покой в пятницу может только сниться. Нет, ничего страшного вас завтра не ожидает, но ваша жизнь будет полна сюрпризов. Не обязательно неприятных, однако лучше будьте начеку.

Близнецы

В последний рабочий день недели Близнецам лучше прислушаться к своему здоровью. Если оно вас хоть немного беспокоит, то лучше останьтесь дома. Работа не волк - в лес не убежит.

Рак

Если есть возможность провести день в компании друзей - воспользуйтесь ею. Полежать на диване вы всегда успеете, а вот хороший отрыв с близкими вас порядком взбодрит.

Лев

В пятницу, 9 августа, Львам не стоит идти на риск. Здесь вас может подстерегать неудача и даже беда. Чтобы не расхлебывать последствия - лучше отложите все подобные вещи на начало следующей недели, когда звезды будут к вам более благосклонны.

Девы

Завтра труд Дев наконец-то оценят по достоинству. Вы так долго старались, но в пятницу получите заслуженную награду. Кроме того, в пятницу вы станете ближе с коллегами.

Весы

Завтра в жизнь Весов ворвется человек, с которым вы давно уже не общались. Что с ним делать - решать вам, но есть вероятность больших бед и жизненных перетурбаций.

Скорпион

В пятницу вам, возможно, предстоит принять очень важное решение. Но не рубите сгоряча, а хорошенько подумайте - ваш буйный темперамент может сыграть с вами злую шутку.

Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам 9 августа действовать как можно активнее. Завтра будет высока вероятность успеха. Поэтому не теряйте момент и ловите удачу за хвост.

Козерог

Гороскоп на пятницу рекомендует Козерогам перестать прятать свои эмоции и начать ими делиться с близкими людьми. Возможны конфликты, но они не продлятся долго.

Водолей

Водолеям стоит просто заняться запланированными делами и не отвлекаться на пустые разговоры. Гороскоп обещает очень размеренный день.

Рыбы

У Рыб в последнее время все шло не очень гладко, но не падайте духом. Именно с 9 августа у людей рожденных под этим знаком Зодиака начинается светлая полоса.

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