Гороскоп на 9 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Гороскоп на 9 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Львы и Тельцы. А вот Стрельцы в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Маг

У Овнов в жизни наступил период стабильности. Главное – не вступать в конфликты с коллегами. Отношения с близкими будут как никогда гармоничными.

Телец – Император

Тельцы, если у вас был запланирован серьезный разговор с руководством, карты говорят, что 9 апреля – подходящий для этого день. Вы сможете легко убедить в своей правоте всех.

Близнецы – Колесница

9 марта одиноким Близнецам выпадет шанс наладить свою личную жизнь. Главное – смотрите по сторонам. Карты говорят, что ваша вторая половинка где-то рядом. А Близнецы в паре проведут прекрасный вечер в компании любимого человека.

Рак – Сила

Благоприятный день для того, чтобы уделить время своему здоровью. Также подходящий период для решения давно запланированных дел. Только не стоит делиться своими планами с коллегами.

Лев – Солнце

9 апреля – благоприятный день для Львов во многих сферах. Правда, если вы хотите, чтобы все складывалось как можно лучше, придется брать инициативу в свои руки.

Дева – Тройка жезлов

Удачное время для покупок. Не отказывайте себе в том, о чем долго мечтали. 9 апреля Девы будут полны сил, но важно применить их с пользой. Также карты рекомендуют контролировать свои эмоции.

Весы – Девятка жезлов

Весы 9 апреля могут особо остро почувствовать неудовлетворенность собой или тем, что вас окружает. Вам нужно отдохнуть. Не стоит взваливать на себя слишком много обязательств.

Скорпион – Туз кубков

Скорпионы, пришло время действовать! 9 апреля риск будет не только оправдан, но и вознагражден в скором будущем. Возможны проблемы в отношениях с партнером.

Стрелец – Десятка кубков

Стрельцам следует 9 апреля осторожно подходить к выполнению любых дел и следить за своими словами. Могут возникнуть неожиданные проблемы на работе. Также день может преподнести неприятные сюрпризы в личной жизни.

Козерог – Дама кубков

9 апреля Козерогам карты рекомендуют заняться реализацией своих планов. Возможно, в вашей жизни появится человек из прошлого. Не стоит ему доверять. Не исключено, что у него корыстные цели.

Водолей – Пятерка денариев

Деловые встречи и переговоры закончатся для вас хорошо, если вы научитесь слушать и будете учитывать мнение других. Вечером возможна приятная весть от близкого человека.

Рыбы – Король денариев

День потребует от Рыб особой концентрации внимания, а работа – усилий. Не самой благоприятное время для финансовых операций.

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