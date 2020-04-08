Гороскоп на 9 апреля: как избежать конфликтов Весам, Ракам и Козерогам

Гороскоп на 9 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на четверг.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Этот день будет стимулировать ваши желания и чувства. Многим удастся улучшить личную жизнь и достичь большего взаимопонимания в отношениях. С другой стороны, могут возникнуть сомнения, связанные с обсуждением важных вопросов. Старайтесь чаще доверять интуиции и решать любые проблемы по мере их поступления.

Овен

Не начинайте этот день со слишком высоких ожиданий от других. Займитесь своими делами, а не ждите, пока люди почувствуют, в чем нуждаетесь. Решение любых проблем дастся легче, если начнете лучше прислушиваться к собственной интуиции.

Телец

Это хорошее время для работы и бизнеса. Сегодня удастся обнаружить, что личные действия приносят наибольшую пользу благодаря решимости и самоотверженности. Также вы сможете осознать ценность некоторых вещей, проявив больше терпения и спокойствия.

Близнецы

Сегодня любые дисбалансы и недостатки могут быть слишком преувеличенными. Тем не менее эта ориентация окажется достаточно эффективной, если применить ее к решению проблем. Уделите внимание тем вещам в своей жизни, которые необходимо исправить.

Рак

В этот день вы станете слишком чувствительными к конфликтам в социальной или романтической жизни. Эмоции будут сложными и, возможно, даже бунтарскими. Тем не менее постарайтесь использовать их конструктивно. Например, займитесь творчеством.

Лев

Это неудачное время для новых начинаний или каких-то рискованных действий. В течение дня у вас могут возникать противоречивые чувства и желания. Постарайтесь максимально упростить любые задачи и уделите внимание своим духовным потребностям.

Дева

Сегодня удастся почувствовать сильную уверенность в своих амбициозных целях, долгосрочных планах и обязанностях. Однако лучше не возлагайте большие надежды на других, так как люди могут сопротивляться и противоречить вашим желаниям.

Весы

Сегодня вы можете чувствовать себя немного взволнованными. Скорее всего, это будет связано с какими-то внутренними конфликтами. Постарайтесь сосредоточиться на любимых проектах, учебе или творческих занятиях, проявляя терпение и спокойствие.

Скорпион

В начале дня может появиться ощущение какой-то спешки, но если вы немного замедлитесь, заметите, что планы развиваются в разумном темпе. Будьте спокойными и расслабленными. Ощущение гармонии со своими решениями позволит лучше насладиться моментом.

Стрелец

Постарайтесь немного отдохнуть от обычной рутины, чтобы эмоционально перезарядиться. Это удачное время для изменения распорядка дня, если он слишком перегружен. Также вы можете почувствовать внезапное желание восстановить с кем-то утерянную связь.

Козерог

Начало сегодняшнего дня может показаться немного странным. Личные отношения будут включать в себя перетягивание каната на эмоциональном уровне. С другой стороны, вы почувствуете огромную энергию для генерации идей и планов, что вдохновит на смелые поступки.

Водолей

Сегодня появится острая необходимость выполнить много обязанностей. Тем не менее вы будете склонны часто отвлекаться на свои чувства. Следите за тем, чтобы они никоим образом не управляли вашими действиями. Проявите свой талант и изобретательность.

Рыбы

В этот день возникнет желание позитивных перемен. Старайтесь максимально использовать свои таланты и способности, а также будьте уверенными в себе. Это хорошее время, чтобы избежать повседневной рутины, насладиться интересными беседами и изучить что-то новое.

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