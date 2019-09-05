Гороскоп на 6 сентября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 6 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Пятница для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Звезды советуют Овнам 6 сентября не отчаиваться и не драматизировать в случае, если их планы будут идти не так, как они себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет лучшим, чем вы ожидали.

Телец

6 сентября Тельцов посетит вдохновение. Такой момент упускать нельзя, обязательно запишите свои идеи, если не получится выделить достаточное время для их реализации.

Близнецы

Для Близнецов 6 сентября будет удачным временем, чтобы проводить важные разговоры. В этот день вам будет свойственно изрядное красноречие — главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

Рак

Звезды советуют Ракам держать под контролем свои слова, и перед тем, как что-либо произнести вслух, хорошо подумать. Большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с излишней болтливостью.

Лев

6 сентября Львам стоит посвятить отдыху. Не обязательно весь день проводить дома, лучше пригласите друзей на кофе и проведите вечер в их обществе.

Дева

Гороскоп на 6 сентября обещает Девам день наполненный приятными встречами и новыми впечатлениями. Не исключены новые знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

Весы

Весы, в этот день коллега будет проявлять к вам повышенное внимание и даже пригласит на свидание. Также вы можете встретить давнего знакомого на улице.

Скорпион

Скорпионы, 6 сентября будьте осторожны и не ввязывайтесь в аферы. Избегайте неблагонадежных предложений и даже тех, которые лишь кажутся вам сомнительными.

Стрелец

Стрельцы, ваше будущее зависит от принятых 6 сентября решений. Поэтому тщательно обдумывайте каждый свой шаг, ведь изменить ситуацию будет не так уж просто.

Козерог

6 сентября у Козерогов радости и неудачи будут чередоваться. Поэтому не идите на поводу эмоций, сохраняйте спокойствие и действуйте так, как задумали.

Водолей

Звезды советуют Водолеям 6 сентября не спешить отказываться от своего выходного ради работы. В конце концов, вы заслужили отдых после напряженной рабочей недели. Реализуйте свое право.

Рыбы

Рыбы, если вы уже давно планировали, но никак не могли начать взяться за активный образ жизни — сейчас самое время это сделать.

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