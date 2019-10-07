Гороскоп на 8 октября 2019: кому очень повезет во вторник

Гороскоп на 8 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Второй день недели может оказаться очень удачным для некоторых знаков Зодиака, но будут и те, кому нужно поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Во вторник Овнам удастся провести очень продуктивный день. Вы сможете быстро разобраться с накопившимися делами, а вот вечером вас может ждать весьма любопытный сюрприз.

Телец

Тельцов во вторник ожидает весьма важное событие. Вы долго к этому шли и наконец-то добились своего. Гороскоп на сегодня предрекает Тельцам удачу в вопросах сделок, особенно что касается сферы недвижимости.

Близнецы

Гороскоп на 8 октября говорит, что и у Близнецов вторник должен получиться очень удачным. Вам будет сопутствовать успех во всех сферах, особенно в деловых.

Рак

У вас начинается период, который отлично подойдет для спокойной работы над долгосрочными проектами. Во вторник и все последующие дни до конца недели лучше не стремиться прыгнуть выше головы, а заниматься тем, до чего у вас доходят руки.

Лев

Во вторник Львов ждет очень насыщенный и интересный на события день. Кстати, свободным Львам могут хорошо удаваться любовные приключения. Успеха!

Дева

Для Дев же вторник может получиться не слишком успешным. Перед вами могут поставить ряд задач, которые способны заставить вас понервничать. Да и Фортуна будет вам не улыбаться.

Весы

8 октября Весы должны быть готовы к большим сюрпризам. Не факт, что они будут неприятными. Вполне возможно, что вам устроят неожиданность, которая может сильно повлиять на ваше будущее.

Скорпион

Во вторник Скорпионам предстоит успеть в несколько мест сразу. В первой половине дня вы будете решать текущие дела, а вот с обеда займетесь воплощением своей мечты в жизнь.

Стрелец

В этот день Стрельцам лучше настроиться на позитивный лад и не идти на конфликты с окружающими. Кроме того, этот знак Зодиака могут ждать неожиданные невзгоды в личной жизни.

Козерог

Гороскоп говорит, что 8 октября вы сможете преуспеть в бизнесе, если будете в курсе всех дел. При этом Козерогов могут осенять блестящие идеи, которые будут иметь долгоиграющий эффект.

Водолей

Во вторник вы будете на высоте и сможете находить подход даже к тем людям, с которыми раньше не очень ладили.

Рыбы

Действуйте во вторник поступательно, не отвлекаясь на царящую вокруг вас неразбериху. Также звезды рекомендуют вам обратить внимание на ваше здоровье, поскольку есть признаки небольших проблем.

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