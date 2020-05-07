Гороскоп по картам Таро на 8 мая для всех знаков Зодиака предупреждает о сильном влиянии звезд на здоровье и интимную жизнь. Некоторые знаки, например Рак и Весы смогут обернуть это влияние небесных тел в свою пользу, другие же могут пострадать.

OBOZREVATEL предлагает эксклюзивный гороскоп Таро на пятницу, 8 мая, для каждого знака Зодиака индивидуально.

В раскладе использована современная колода "78 дверей" итальянских иллюстраторов Пьетро Аллиего и Антонеллы Платано.

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Овен – Паж Мечей

Похоже, сегодня задачей номер один для вас станет сокрытие каких-то фактов. Или наоборот – вы будете слишком откровенны, и недоброжелатель захочет воспользоваться информацией, которую так легкомысленно предоставили. Какую роль играть – наблюдателя или объекта наблюдений – выбирать вам. В любом случае, будьте острожными в словах.

Телец – Сила

Эта карта символизирует укрощение низменных страстей и подчинение их своему Высшему Я. Сегодня вам придется проявлять силу воли, четко разграничивать, что вы принимаете, а что – отвергаете. У вас также может появиться возможность властвовать над кем-то. Главное – не переборщите с давлением и не превращайтесь в укротителя львов.

Близнецы – Королева Мечей

Перед вами карта двойственности. Человек разрывается между доводами рассудка и чувствами, между рациональным и иррациональным, между сном и явью. Принятие решений сегодня может стать для вас настоящей проблемой. Таро рекомендуют выйти из состояния транса и четко определиться с направлением движения.

Рак – Башня

Мягко говоря, не самая лучшая карта в колоде. Но, несмотря на страшную картинку, она указывает на эволюционные перемены. Что-то может рушиться, причем, очень быстро. Но это очищение необходимо. Старый дом нужно снести, чтобы появилось место для строительства нового.

Лев – Рыцарь Мечей

Сегодня вы можете оказаться в ситуации, когда вы ломитесь в закрытую дверь. Вы сильны, целеустремленны, мотивированы, но – все напрасно. Таро предлагают вам избрать более тонкую, дипломатическую тактику. Во-первых, определитесь, нужна ли вам эта дверь? Во-вторых, осмотритесь вокруг – наверняка рядом есть другая, открытая.

Дева – Король Жезлов

Сегодня вы будете проявлять свои лидерские качества. Люди будут идти за вами, прислушиваться к вам, доверять. Не бойтесь вести за собой и быть во главе процесса. Необходимые качества для этого у вас имеются. Но только не переборщите с самооценкой.

Весы – Солнце

Одна из лучших карт колоды. Успех, удовлетворение, признание, богатство, величие – все в ней. Воспользуйтесь этим днем, чтобы заложить семена своих будущих побед. Начните какое-то дело, родите идею, заведите новое знакомство – в будущем это даст хороший результат.

Скорпион – Четверка Чаш

Это символ осточертевшего быта. Работа, дом, телевизор, кино, чипсы, работа, дом, телевизор… У вас может сложиться впечатление, что вы каждый день проживаете День сурка. Если вам это действительно надоело, сегодня – лучшее время, чтобы вырваться из этой временной петли. Совершите что-то неординарное и дайте, наконец, выход своим чувствам!

Стрелец – Десятка Чаш

Сегодня вы будете на пике позитивных эмоций. Счастье, радость, вдохновение, любовь – вы будете переполнены чувствами. Сегодня вы можете завершить какое-то дело самым лучшим образом или существенно улучшить отношения с кем-то. Пользуйтесь этим подарком судьбы!

Козерог – Четверка Мечей

Вы упорно не хотите чего-то видеть. Вам кажется, что ситуация под контролем, но на самом деле это не так. Вы полностью полагаетесь на холодный расчет, но внутри вас царит хаос, смятение и эмоциональная пустота. Вы забыли, что значит любить. Таро рекомендуют: снимите эти очки, примите мир таким, каким он есть, возвратитесь к жизни.

Водолей – Семерка Чаш

Сегодня вы можете почувствовать эмоциональный дискомфорт. Неясные страхи, сомнения, опасения и прочее способны загнать вас в некий иллюзорный мир, мир грез, где безопасно и уютно. Таро рекомендуют действовать иначе: посмотреть в глаза собственным страхам и начать побеждать.

Рыбы – Дьявол

Не пугайтесь. Эта карта – всего лишь о сильной привязанности или зависимости. Сегодня эти понятия могут актуализироваться для вас. Таро рекомендуют задаться вопросом: рабом чего или кого я являюсь? Есть ли что-то, от чего я не свободен? Искренний ответ избавит вас от этих цепей.

Напомним, ранее OBOZREVATEL представил читателям любовный гороскоп на май 2020. Узнайте, каким будет последний месяц весны.

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