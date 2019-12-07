Гороскоп на 8 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 8 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: stocksnap.io

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Овен

Звезды говорят, что любые серьезные вопросы Овнам лучше отложить на другой день. 8 декабря есть вероятность все провалить и только усугубить свою финансовую нестабильность. Но не отчаивайтесь — это не надолго, скоро вас ждут хорошие времена.

Телец

Тельцы, 8 декабря — отличный день, чтобы заняться своим здоровьем. Спорт, правильное питание, много воды и отдыха сделают вас счастливым и здоровым человеком. Не отказывайте себе в этом.

Близнецы

Гороскоп на 8 декабря говорит, что Близнецы захотят закрыться от всех. Они могут и вовсе потерять интерес к работе, к обучению, к дальнейшему развитию. Им будет казаться, что это все зря. Но нужно помнить, что путь к звездам зачастую через тернии.

Рак

Удачный день для вечеринки и веселья. С самого утра вам повезет встретить близких по духу людей, с которыми можно воплотить в жизнь многие мысли. Поэтому Раки, будьте 8 декабря проще и наслаждайтесь жизнью.

Лев

Звезды советуют Львам не откладывать важные дела на потом, потому что они будут накапливаться и потом будет трудно решить все за один день. Даже если устали, будьте терпеливы. Напряженный период скоро пройдет.

Дева

Девы, чувство юмора и открытая улыбка 8 декабря станут вашим главным оружием по завоеванию мира. Будете иметь успех как в рабочих делах, так и в романтических.

Весы

Гороскоп на 8 декабря говорит, что если сердце Весов свободно, то совсем скоро они обязательно влюбятся. И даже если это будет мимолетный роман, он подарит представителям этого знака массу впечатлений и удовольствия.

Скорпион

Скорпионы, 8 декабря вас может настигнуть меланхолическое настроение, которое заставит ничего не делать, а только предаться воспоминаниям и ностальгии. Постарайтесь отвлечь себя от таких мыслей и включиться в работу. Сейчас у вас важный период в профессиональном плане.

Стрелец

Стрельцов 8 декабря ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время друзьям или любимому человеку.

Козерог

Звезды советуют Козерогам заняться 8 декабря творчеством — это поможет забыть о проблемах и в то же время отдохнуть. Уделите время себе и своим близким.

Водолей

У Водолеев 8 декабря будет насыщенной только первая половина дня — придется решать ряд важных вопросов, а после обеда появится шанс перевести дух.

Рыбы

Рыбам 8 декабря следует во время утреннего кофе подумать о своих планах и о том, чего им не хватает для счастья.

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