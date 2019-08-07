Гороскоп на 8 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

Гороскоп на 8 августа 2019 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака насыщенный на беспокойства день. Львов и Овнов будет бросать из крайности в крайность, а Ракам и Девам следует хорошо отдохнуть.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп по раскладу Таро.

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ОВЕН - Восьмерка жезлов

Восьмерка Посохов - карта большой силы и скорости. Эта энергия может соотноситься с тем, что вас окружает, или скорее с вашими ментальными процессами, которые в этот момент эффективны и продуктивны. Вы хорошо работаете и все ваши цели – у вас в руках.

ТЕЛЕЦ - Тройка кубков

Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ - Мир

Эта карта символизирует победу над своими слабостями. Вы перестанете быть рабом своих мимолетных желаний и страстей, не будете гнаться за призраками и обретет внутреннее равновесие. Эта карта предвещает несомненный успех задуманного, причем вне зависимости от сферы деятельности.

РАК - Повешенный

Повешенный – одна из самых таинственных и богатых ассоциациями карт. Энергия, на которую указывает эта карта, может относиться к крайностям. Иногда мы жертвуем собой из-за чувства вины, иными словами, изображаем мученика. В другое время - можем плыть против течения. Вам стоит сделать выбор и решиться пойти на встречу своей судьбе.

ЛЕВ - Рыцарь жезлов

Ваш темперамент даст о себе знать, и вам захочется "все и сразу", либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Главное не строить далеко идущих планов. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.

ДЕВА - Луна

С карты на нас смотрят собака и волк. У волка взгляд злобный, у собаки – добрый. Эти звери символизируют два разных отношения к подсознанию. В вашей жизни нет ярко выраженных целей и задач. Вы слепо бредете в будущее, спотыкаясь на каждом шагу. Вам нужно выйти на солнечный свет и найти смысл для движения вперед.

ВЕСЫ - Король кубков

8 августа вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

СКОРПИОН - Семерка денариев

Вам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто выбор правильного момента может весьма заметно сказаться на результате наших усилий. Карта также указывает, что выращенное вами теперь может расти само, не требуя вашего постоянного внимания.

СТРЕЛЕЦ - Четверка мечей

Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы. Звездное небо на карте говорит о безграничности творческого потенциала для того, кто знает основное правило человеческой природы.

КОЗЕРОГ - Рыцарь мечей

Вы должны безраздельно сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало, поскольку Рыцарь пытается победить земное притяжение (то есть инерцию, с которой боремся мы все) чистой силой воли.

ВОДОЛЕЙ - Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов.

РЫБЫ - Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь. Без этой энергии жизнь была бы сведена к простому выживанию.

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