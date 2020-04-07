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Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: что предсказывают карты Таро

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Гороскоп на завтра, 8 апреля по картам Таро обещает Ракам и Скорпионам приоткрыть занавес на давно волнующий вопрос. Овнам и Водолеям стоит быть осторожными – резкие шаги приведут к негативным последствиям.

OBOZREVATEL предлагает эксклюзивный гороскоп на среду для каждого знака Зодиака по раскладу Таро.

Для определения прогноза на 8 апреля была использована колода "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

Рixabay

Овен – Четверка Чаш

Гороскоп для Овнов приготовил мечтательный день. Вы с легкостью выпадете из реальности и погрузитесь в собственные иллюзии, что поможет не только абстрагироваться от сложившейся в мире напряженной ситуации, но и упорядочить собственные мысли.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

Телец – Шестерка Посохов

Гороскоп обещает Тельцам в среду настоящий триумф. Вероятно, вы долго шли к определенной цели и наконец-то сумели достичь желаемого. Главное, что советуют карты – не упустить свой шанс сделать завершающий шаг. Если проявите смекалку – получите еще и щедрую награду.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

Близнецы – Королева Мечей

Вам выпала очень интересная карта. Она – о стремлении к идеалу и о борьбе за независимость. Сегодня вы можете предпринять реальные шаги, чтобы получить больше свободы – прежде всего, в плане принятия решений. Методично вы будете разрывать одну за другой цепи, сковывающие ваши движения. Возможно, добьетесь успеха, но единомышленников и просто друзей у вас станет меньше. Стоит просто правильно расставить приоритеты.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

Рак – Шестерка Чаш

Ракам 8 апреля судьба даст жизненно важный сигнал. Вероятно, это поможет разобраться с загадками, которые нависают над вами уже длительное время. Гороскоп советует тщательно покопаться в собственных воспоминаниях. Именно прошлое должно пролить свет на неизвестное и повлиять уже на ближайшее будущее. Не упускайте ни одной детали – даже мелочи в конечном итоге могут иметь огромный смысл.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

Лев – Король Чаш

Гороскоп для Льва на среду предрекает серьезный день. Особенно напряженным будет его первая половина. Вам придется балансировать между несколькими срочными задачами и просьбами, и при этом каждая из них будет иметь одинаково сильное значение. Выход только один – делегировать часть обязательств другому человеку, но тогда и прибылью, и похвалой тоже придется с ним делиться.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

Дева – Четверка Монет

Девам стоит пересмотреть свое отношение к материальным ценностям. Скорее всего, вы зациклились на деньгах и перестали ощущать то, что жизнь в настоящее время совершенно не опирается на материальные блага. Гороскоп для Дев советует уделить внимание своему внутреннему состоянию и самочувствию. Вечером будет полезно помедитировать.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

Весы – Двойка Посохов

Весы долгое время упорно трудятся для того, чтобы доказать свою значимость другим людям. Это может касаться как рабочих вопросов, так и личной жизни. Однако стоит понимать, что слишком навязчивое желание быть "на коне" может сыграть с вами злую шутку. Гороскоп советует дозировать свое рвение.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

Скорпион – Тройка Чаш

Скорпионам стоит немного уменьшить нагрузку. Вы много работаете и переживаете, что в целом плохо влияет на самочувствие. Гороскоп на завтра, 8 апреля советует немного приостановиться и перевести дух. Без вашего участия ничего не развалится, но зато остальные поймут, насколько важно ваше присутствие. Уделите время себе и займитесь любимым делом.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

Стрелец – Рыцарь Монет

Этот день вы посвятите активным действиям. Гороскоп для Стрельцов на сегодня говорит, что вы можете с головой погрузиться в работу. Причем, пришло время по-настоящему взяться за дело – эта карта говорит о необходимости реальных, а не виртуальных шагов для достижения цели.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

Козерог – Туз Монет

Козерогам 8 апреля будет везти, как никогда прежде. Вы завоевали глубочайшую благосклонность судьбы, поэтому она будет помогать вам в решении любых трудностей в ближайшее время. При этом гороскоп все же не советует вам пускать все на самотек. Постарайтесь со стороны контролировать любую ситуацию, но не прекращайте доверять интуиции.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

Водолей – Девятка Монет

Вам выпала карта тотального удовлетворения. Вам покажется, что все в жизни будет вам преподнесено без особых усилий. С одной стороны это поможет расслабиться, с другой же – вы утратите чувство реальной ответственности за собственную жизнь. А это уже грозит опасными последствиями. Будьте максимально осторожны и предусмотрительны.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

Рыбы – Восьмерка Мечей

Вам выпала очень непростая карта. Если кратко, то она – о разрушении иллюзий. В этот день может сложиться ситуация, которая заставит вас кардинальным образом изменить свой взгляд на вещи, на мир и на свое место в нем. Скорее всего, Рыбы окажутся неготовыми к таким переменам, однако иного выхода, кроме как смириться и приспособиться к временным трудностям – не существует. Если проявите покорность – в конечно итоге только выиграете. А заодно и сохраните силы для дальнейших свершений.

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: о чем говорят карты Таро

magiachisel.ru

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Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Тема
Астрологический прогноз
Теги
Таро гороскоп 2020
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