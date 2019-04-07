Гороскоп на 8 апреля 2019: как сегодня не оплошать

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Понедельник этой недели наверняка окажется нелегким днем для многих знаков Зодиака. При этом сегодня важно помнить, что любой ваш промах будет расцениваться вселенной, как новый вызов. Не бойтесь сегодня ошибаться. Набирайтесь опыта. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой персональный гороскоп на 8 апреля.

Фото: technology.edukovac.in.rs

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ОВЕН

Представители этого знака запутались и уже не понимают, чего точно хотят от предстоящей недели. Оглянитесь вокруг: вас окружают близкие, надежные коллеги - они всегда готовы протянуть вам руку помощи. Может просто не стоит ее отталкивать?

ТЕЛЕЦ

Что ж, Тельцам пора задуматься о кое-чем "высоком". Нет, это отнюдь не говорит, что вам вдруг нужно пренебрегать всем материальным, просто стоит поразмыслить на тему того, насколько вы довольны своей жизнью. Возможно, у представителей знака накопилось очень много вопросов, а ответы на них возможно получить только тогда, когда разберетесь со своими желаниями.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам следует сегодня "покопаться" в самих себе и определить конкретные цели на ближайшее будущее. Гороскоп на сегодня пророчит получение нового опыта. Все, что происходит в вашей жизни – не случайно. В определенной мере даже правильно.

РАК

Непросто сегодня будет Ракам, так как гороскоп на понедельник сулит незапланированные финансовые расходы. Возможно, в конечном итоге они окажутся вполне оправданными, но сомнений и нервов отберут немало. Попробуйте сегодня максимально взвешивать свои решения. Даже самые незначительные.

ЛЕВ

Львы опять находятся в ощутимо затруднительном положении: вы не хотите провоцировать конфликты с близкими, с другой стороны - не хотите терпеть их безосновательные претензии и упреки. В таких случаях стоит обратить внимание на одно правило: слушайте других, но делайте по-своему. Именно сегодня оно сработает "на ура!".

ДЕВА

Для представителей этого знака наступает день условного отдыха, а это возможность перевести дух и попытаться упорядочить свои мысли. Гороскоп на понедельник обещает прилив новых сил, если сможете отыскать выгодные источники энергии.

ВЕСЫ

Весы, в вашей помощи сегодня будет нуждаться человек, которому вы просто обязаны протянуть руку. Не игнорируйте его и прислушивайтесь к своему внутреннему голосу- он никогда вам не врал. Если вы поможете кому-то получить ответы на трепещущие вопросы - судьба щедро вас вознаградит в ближайшем будущем.

СКОРПИОН

Трудный период, полный противоречий и споров, может начаться уже сегодня. Гороскоп призывает Львов отвлечься и прекратить накручивать себя, не имея на то никакого повода. Это не лучшим образом отразится на вашем здоровье.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам пора забыть о том, что происходило с вам пять, десять, или даже двадцать лет назад. Речь идет, конечно, о негативных эпизодах вашей жизни. Вы слишком часто вспоминаете прошлое, не позволяя себе жить полной жизнью. Попробуйте сегодня разобраться в своих чувствах и отпустить прошлое.

КОЗЕРОГ

В последнее время вам сложнее и сложнее держать язык за зубами. К слову, гороскоп на сегодня акцентирует внимание именно на этом вопросе. Сегодня стоит быть более покладистыми и молчаливыми - скромность будет очень уместной.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи в последнее время слишком халатно относятся к своим обязанностям. При чем, это касается и личных дел, и работы, и семейных отношений. Будьте осторожны - ваша безалаберность и неорганизованность, а также желание избежать проблем - основное оружие против вас же самих.

РЫБЫ

Рыбы - преданные, ответственные и практически бесстрашные знаки Зодиака. Иногда ваша смелость и открытость могут раздражать других, поэтому старайтесь сегодня сдерживать порывы эмоций и не показывайте окружающим козыри.

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