Гороскоп на 7 января: какое Рождество ждет Львов, Овнов, Раков и другие знаки зодиака

Гороскоп на 7 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому светит приятное и спокойное Рождество, а кому предстоит изрядно поволноваться? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: vseua.info

Овен

В этот прекрасный день представителям этого знака Зодиака гороскоп обещает "зеленый свет" на любые задуманные ими планы. Вы сможете добиться всего, а помощь вам окажут окружающие вас люди.

Телец

Тельцы продолжают строить планы на ближайшие недели после выхода из новогодней "спячки". Вы стоите на пороге больших жизненных перемен. Не пугайтесь измениться - это на пользу.

Близнецы

Близнецам же поступит крайне заманчивое предложение. Вы можете отказаться от него, если испугаетесь, но перспективы могут оказаться просто сказочными. Поэтому подумайте.

Рак

У Раков 7 января пройдет под знаком суеты и беспокойства. Кажется какая-то нерешенная проблема не дает вам спокойно наслаждаться праздником. Возможно вы сможете ее решить именно во вторник?

Лев

Если Львам захочется откровенно поговорить с близкими, то лучше выбрать для этого другой день. 7 января вас могут не услышать и это приведет к обидам.

Дева

У Дев наступает благоприятный период в жизни. Ваши проблемы скоро разрешатся, а взамен судьба подбросит новые интересные возможности.

Весы

Гороскоп обещает удачные покупки и подарки. Только не тратьте слишком много, скоро деньги могут вам пригодится. День подходит для активного отдыха.

Скорпион

Прекрасный день, вы получите все, что желаете, но не советуйтесь с другими людьми. Они собьют вас с верного пути.

Стрелец

Удачный день, чтобы поговорить с близкими откровенно и оставить старые обиды в прошлом.

Козерог

Звезды советуют избегать шумных вечеринок и мероприятий, а вот друзей на чаепитие пригласите.

Водолей

Водолеям гороскоп на 7 января рекомендует быть осторожнее даже с сами близкими людьми. Лучше не откровенничайте зря, если не хотите проблем.

Рыбы

У Рыб наступает период любви. Если вы уже нашли свою вторую половинку, то значит в вашей семейной жизни наступает идиллия. Одиноким Рыбам светят перспективные знакомства.

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