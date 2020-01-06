Гороскоп на 7 января: какое Рождество ждет Львов, Овнов, Раков и другие знаки зодиака

Гороскоп на 7 января 2019 года для всех знаков Зодиака.
Кому светит приятное и спокойное Рождество, а кому предстоит изрядно поволноваться? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Фото: vseua.info
Овен
В этот прекрасный день представителям этого знака Зодиака гороскоп обещает "зеленый свет" на любые задуманные ими планы. Вы сможете добиться всего, а помощь вам окажут окружающие вас люди.
Телец
Тельцы продолжают строить планы на ближайшие недели после выхода из новогодней "спячки". Вы стоите на пороге больших жизненных перемен. Не пугайтесь измениться - это на пользу.
Близнецы
Близнецам же поступит крайне заманчивое предложение. Вы можете отказаться от него, если испугаетесь, но перспективы могут оказаться просто сказочными. Поэтому подумайте.
Рак
У Раков 7 января пройдет под знаком суеты и беспокойства. Кажется какая-то нерешенная проблема не дает вам спокойно наслаждаться праздником. Возможно вы сможете ее решить именно во вторник?
Лев
Если Львам захочется откровенно поговорить с близкими, то лучше выбрать для этого другой день. 7 января вас могут не услышать и это приведет к обидам.
Дева
У Дев наступает благоприятный период в жизни. Ваши проблемы скоро разрешатся, а взамен судьба подбросит новые интересные возможности.
Весы
Гороскоп обещает удачные покупки и подарки. Только не тратьте слишком много, скоро деньги могут вам пригодится. День подходит для активного отдыха.
Скорпион
Прекрасный день, вы получите все, что желаете, но не советуйтесь с другими людьми. Они собьют вас с верного пути.
Стрелец
Удачный день, чтобы поговорить с близкими откровенно и оставить старые обиды в прошлом.
Козерог
Звезды советуют избегать шумных вечеринок и мероприятий, а вот друзей на чаепитие пригласите.
Водолей
Водолеям гороскоп на 7 января рекомендует быть осторожнее даже с сами близкими людьми. Лучше не откровенничайте зря, если не хотите проблем.
Рыбы
У Рыб наступает период любви. Если вы уже нашли свою вторую половинку, то значит в вашей семейной жизни наступает идиллия. Одиноким Рыбам светят перспективные знакомства.
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