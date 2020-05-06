Гороскоп на 7 мая: время внезапных открытий для Близнецов, Весов и Овнов

Гороскоп на 7 мая 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на четверг.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Полнолуние, которое наступит сегодня в 13:46, может пробудить интуицию и воображение. В этот день вы почувствуете убежденность, упорство и готовность внести необходимые изменения в свою жизнь. Однако постарайтесь учесть поддержку, потребности и желания других людей, чтобы достичь баланса в отношениях. Кроме того, избегайте чрезмерной эмоциональности, вызванной новыми открытиями.

Овен

Полнолуние поможет вам открыть глаза на некоторые важные вещи. Если чувствовали себя некомфортно из-за какой-то ситуации, человека, денег или привычек, пришло время осознать необходимость отстраниться или достичь лучшего баланса.

Телец

В этот день необходимо разобраться с личными чувствами и потребностями, чтобы внести важные изменения в свою жизнь. Разговоры с партнером могут указать на некоторые серьезные вещи, которые приведут к поворотному моменту в отношениях.

Близнецы

Если вы недовольны работой, здоровьем или отношениями, сегодня почувствуете сильное разочарование. С другой стороны, это может подтолкнуть к новым открытиям и внесению важных изменений. У вас появится видение того, как улучшить повседневную жизнь.

Рак

Полнолуние будет побуждать вас потворствовать своим чувствам, делиться творениями и демонстрировать радость. Кроме того, это время важных открытий. Дружба может достигнуть переломного момента, если ваши эмоции покажутся переполненными.

Лев

Если вы уделяли много внимания рабочим обязанностям, долгосрочным целям или амбициям, пришло время сосредоточиться на своем внутреннем мире, семье, безопасности и комфорте. Этот день может указать на поворотный момент в отношениях.

Дева

Несмотря на то, что атмосфера сегодняшнего дня будет немного хаотичной, вы признаете необходимость лучше управлять своими делами, а также ценность поддержания контакта с людьми. Кроме того, появится новое видение личных интересов, учебы или проектов.

Весы

Это хорошее время для действий и открытий, которые способствуют большей независимости, безопасности и зрелости. Речь идет о внезапном осознании того, что вам нужно, а также о том, как этого добиться. Главное – будьте смелыми и уверенными в себе.

Скорпион

Если вы недовольны чем-то в своей жизни, сейчас самое время почувствовать мотивацию и внести необходимые изменения. Полнолуние может пробудить скрытые чувства и эмоции, которые приведут к важным открытиям или поворотным моментам.

Стрелец

Сегодня возникнет новое видение в отношении какого-то дела, человека или проекта. Если вы проводите много времени, уделяя внимание работе или материальным вещам, потребность в отдыхе и восстановлении сил значительно увеличится.

Козерог

Пришло время напомнить себе, что вы не одиноки. Полнолуние усилит эмоции, связанные с дружбой, отношениями и семейной жизнью. Кроме того, используйте силу этого дня, чтобы ставить новые цели и строить долгосрочные планы.

Водолей

Сегодня у вас появится более четкое видение того, куда двигаться дальше. Возможно, придется проявить инициативу или заняться проектом, который требует повышенной ответственности. Однако за свои знания, надежность и опыт вы получите заслуженное признание.

Рыбы

Это благоприятное время для обмена идеями, планами или убеждениями. Сегодня может возникнуть сильное желание изменить повседневную жизнь, особенно если вы долгое время игнорировали свои потребности. Ищите новые перспективы и разные способы самовыражения.