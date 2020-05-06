Гороскоп на 7 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль
Гороскоп на 7 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Весы и Скорпионы. А вот Рыбы в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.
OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на четверг для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.
Овен – Дама Денариев
Овны, 7 мая на вашем пути могут появиться неожиданные преграды. Воспринимайте их, как хороший урок. Также не стоит бояться просить о помощи. Если чувствуете, что не уверены в каком-то решении, посоветуйтесь с близкими.
Телец – Звезда
Карты Таро говорят, что Тельцов 7 мая ждут приятные хлопоты. Представители этого знака смогут с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.
Близнецы – Рыцарь Мечей
7 мая на первый план выйдут ваши финансовые вопросы. Вы захотите больше заработать и будете всяческими способами искать дополнительный заработок.
Рак – Башня
День будет очень насыщенным. Постарайтесь хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.
Лев – Правосудие
Карты Таро советуют Львам 7 мая быть осторожными со здоровьем. В первую очередь избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут стать главной причиной плохого самочувствия.
Дева – Мир
Забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 7 мая ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.
Весы – Колесо Фортуны
7 мая Весам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.
Скорпион – Паж Кубков
Скорпионы, вас 7 мая ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы.
Стрелец – Верховная Жрица
Легкость будет сопровождать Стрельцов в этот день. Вполне вероятно, что именно 7 мая вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.
Козерог – Влюбленные
Для Козерогов пора сближения и романтики. Тем, у кого есть пара – рекомендуется устроить незабываемый вечер с любимым человеком.
Водолей – Колесница
Карты Таро говорят, что Водолеям стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.
Рыбы – Четверка Жезлов
Перепалка с руководством может вас вывести из колеи. Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.