Гороскоп на 7 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Гороскоп на 7 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Весы и Скорпионы. А вот Рыбы в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на четверг для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: neboagency.com

Овен – Дама Денариев

Овны, 7 мая на вашем пути могут появиться неожиданные преграды. Воспринимайте их, как хороший урок. Также не стоит бояться просить о помощи. Если чувствуете, что не уверены в каком-то решении, посоветуйтесь с близкими.

Телец –​​​​​​​ Звезда

Карты Таро говорят, что Тельцов 7 мая ждут приятные хлопоты. Представители этого знака смогут с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Близнецы –​​​​​​​ Рыцарь Мечей

7 мая на первый план выйдут ваши финансовые вопросы. Вы захотите больше заработать и будете всяческими способами искать дополнительный заработок.

Рак –​​​​​​​ Башня

День будет очень насыщенным. Постарайтесь хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Лев – Правосудие

Карты Таро советуют Львам 7 мая быть осторожными со здоровьем. В первую очередь избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут стать главной причиной плохого самочувствия.

Дева –​​​​​​​ Мир

Забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 7 мая ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

Весы – Колесо Фортуны

7 мая Весам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Скорпион –​​​​​​​ Паж Кубков

Скорпионы, вас 7 мая ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы.

Стрелец – Верховная Жрица

Легкость будет сопровождать Стрельцов в этот день. Вполне вероятно, что именно 7 мая вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

Козерог –​​​​​​​ Влюбленные

Для Козерогов пора сближения и романтики. Тем, у кого есть пара – рекомендуется устроить незабываемый вечер с любимым человеком.

Водолей – Колесница

Карты Таро говорят, что Водолеям стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Рыбы – Четверка Жезлов

Перепалка с руководством может вас вывести из колеи. Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.

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