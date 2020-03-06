Гороскоп на 7 марта по картам Таро: что ждет Козерогов, Рыб и Дев

Гороскоп на 7 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Козероги и Рыбы. Овнам в этот день карты советуют обращать внимание на слова близких людей.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Верховная жрица

Суббота для Овнов – хороший день для перемен и принятия важных решений. Если вы уже давно решались на какой-то шаг, 7 марта карты советуют наконец-то его сделать. А вот принять правильное решение помогут ваши близкие – просто внимательно прислушивайтесь к их словам.

Телец – Влюбленные

Тельцам 7 марта карты Таро рекомендуют уделить особое внимание своей личной жизни. У одиноких представителей знака будет шанс встретить свою любовь и в скором времени узаконить отношения. А тем Тельцам, кто находится в отношениях, карты Таро рекомендуют поговорить по душам со своим партнером.

Близнецы – Звезда

7 марта Близнецам нужно успокоиться и перестать волноваться по поводу мелочей. Уделите внимание своему душевному состоянию. Если есть возможность, отправляйтесь на природу.

Рак – Башня

В субботу Раки могут найти неожиданный способ решения давно волнующей проблемы. Доверьтесь интуиции – она вас не подведет!

Лев – Воздержание

Львам 7 марта карты Таро рекомендуют уйти в тень и не привлекать к себе излишнего внимания. Ведь чрезмерная активнось в этот день может вызвать у окружающих негатив и даже агресию. Вечер лучше провести в компании друзей.

Дева – Отшельник

Если вы давно задумывались о путешествии, 7 марта – идеальный день для того, чтобы, если не отправиться в него, то хотя бы продумать маршрут и купить билеты. Карты Таро говорят, что изменения в жизни не за горами.

Весы – Колесница

Весы в четверг могут столкнуться с непонимаем и даже осуждением со стороны близких и друзей. Не стоит огорчаться! Карты говорят, что ваши идеи оценят по достоинству – нужно лишь время.

Скорпион – Император

7 марта удача будет на стороне Скорпионов. За что бы вы сегодня не взялись – все будет получаться, как нельзя лучше. Идеальный день для начала нового проекта, полезного знакомства или принятия важного решения.

Стрелец – Шут

Стрельцам карты Таро рекомендуют провести субботу в компании друзей. Правда, стоит внимательней относиться к финансам: есть шансы потратить больше, чем расчитывали.

Козерог – Сила

Утром 7 марта у Козерогов будет большой соблазн вступить в споры с близкими, чтобы доказать свою точку зрения: кажется вас просто пытаются вывести из равновесия. Наберитесь терпения, ведь вечером вас ждет приятный сюрприз.

Водолей – Луна

Ваши успехи не останутся незамеченными 7 марта: ждите заманчивых деловых предложений. Также возможна интересная незапланированная поездка, которая принесет денежные поступления.

Рыбы – Мир

Рыбы, пришло время действовать! Все начинания 7 марта будут успешными и в скором времени принесут свои первые плоды. Кроме того, карты рекомендуют присмотреться к знакомым, которые недавно появились в вашей жизни, и не спешить им открываться. Возможно начало головокружительного романа.

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