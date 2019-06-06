Гороскоп на 7 июня для всех знаков Зодиака по картам Таро: как не попасть в ловушку

Гороскоп на завтра, 7 июня 2019 года по картам Таро обещает массу событий большинству из нас. Поэтому для всех знаков Зодиака пятница пролетит – оглянуться не успеете. При этом придется переделать огромное количество заданий, чтобы со спокойной душой уйти в выходные.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" иллюстратора-итальянца Чиро Маркетти.

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Пойдут по головам: самые аморальные знаки Зодиака.

ОВЕН – Шестерка Кубков

Овны – уверенные в себе и внутренне сильные личности, однако при этом они бывают упрямыми. Иногда даже слишком: просто невыносимо с такими людьми вести разговор, когда принимать решение нужно быстро. Подумайте об этом и попробуйте изменить вашу модель поведения. Гороскоп на пятницу советует вам проявлять мягкость и толерантность.

ТЕЛЕЦ – Колесо Фортуны

Тельцы 7 июня встанут перед важным выбором. Вероятно, судьба готовит вас к новому этапу жизни, поэтому тщательно взвешивайте каждый свой шаг. Не стоит прибегать к резким высказываниям, чтобы не случилось. Гороскоп на завтра предостерегает вас от ссор, ведь они могут оставить негативный след на вашем будущем.

БЛИЗНЕЦЫ – Солнце

Солнце – неоднозначный объект, который с одной стороны ассоциируется с теплом и светом, а с другой – с палящей и разрушительной энергией. Приблизительно что-то такое и будет происходить в вашей жизни в ближайшее время. Гороскоп на сегодня советует вам быть осторожными и стараться всеми усилиями удержать грань, чтобы теплое дуновение ветра не превратилось в ураган.

РАК – Девятка Жезлов

Раки 7 июня могут попасть под волну разочарования, однако не спешите вешать нос. Иногда судьба специально подкидывает нам испытания, для того, чтобы измерить свою силу и выдержку. В любом случае, гороскоп на сегодня рекомендует Ракам не опускать руки, что бы не произошло. Судьба любит смелых, помните об этом.

ЛЕВ – Повешенный

Львы 7 июня получат своеобразный сигнал о возможных неприятностях. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Если вы будете готовы ко всем проблемам и сюрпризам судьбы – сможете с легкостью преодолеть все проблемы. Гороскоп в свою очередь отмечает, что вселенная будет всецело вам способствовать.

ДЕВА – Паж Кубков

Гороскоп на завтра для Дев обещает им трудный день, в первую очередь – в эмоциональном плане. Даже приятные события, если их слишком много попадает на один момент, могут заметно утомлять и истощать эмоционально. Главное – не выходите из себя, и чувство усталости пройдет само собой. Не пытайтесь контролировать все, что вокруг происходит, так будет проще жить.

ВЕСЫ – Король Денариев

Весы 7 июня полностью откроются для уроков судьбы, и это поможет вам в дальнейшем. В эмоциональном плане вы заметно ослабели, поэтому вам потребуется новая закалка. Вселенная подкинет вам непростое испытание, но преодолеть его в с высоко поднятой головой – дело принципа. Дерзайте!

СКОРПИОН – Вера (Верховный жрец)

Гороскоп на завтра откроет Скорпионам двери в мир веры и глубочайшего доверия. Вы очень напряжены и иногда чувствуете опустошение, однако вскоре период сложностей закончится. Возможно, придется сделать важный выбор и определить приоритеты на будущее.

СТРЕЛЕЦ – Пятерка Кубков

Стрельцы 7 июня будут сетовать на то, что пятница оказалась для них неблагоприятным днем. Однако гороскоп говорит, что это всего временные трудности. Вас ждет уныние с намеком на преувеличение и драматизацию. Вы сами создали себе проблемы и пытаетесь создать еще и видимость их решения. Но может просто стоит посмотреть на это с другой стороны? В жизни часто возникают трудности, но ведь можно превратить их преодоление в увлекательное приключение.

КОЗЕРОГ – Дама Жезлов

У Королевы Посохов (Дама Жезлов) сильная личность, и если вам выпала именно эта карта – значит у вас есть все шансы завоевать этот мир. Но сделать это будет возможно, только если научитесь слушать и слышать других. Вы часто уверенны в своей правоте, даже если это не так. Просто задумайтесь над тем, что обижаете близких, и если они вам и правда дороги – и вам сразу захочется пойти им навстречу. Вселенная оценит добродушие.

ВОДОЛЕЙ – Шестерка Денариев

Вы устали от обмана и интриг, которые плетутся у вас за спиной. Гороскоп советует вам посмотреть прямо в глаза тем, кто вас обидел, тогда сможете по-настоящему оценить степень негативного влияния на вас. Пресекайте все попытки унизить и обидеть вас, но делайте это аккуратно. Тогда сможете избежать конфликтов.

РЫБЫ – Семерка Мечей

Рыбы 7 июня ощутят неприятное чувство – вы запутались в паутине своих собственных комплексов и последствиях опрометчивых поступков. Вы все время хотите найти легкий путь, не напрягаться и пускаете на самотек даже очень ответственные процессы. Такая халатность и инертность привела вас к большим трудностям, и это будет усиливаться, если вы не найдете корень проблемы. Жизнь может внезапно нанести удар, поэтому подумайте над тем, кого вы ранее обидели и срочно извинитесь, не гневите судьбу.

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