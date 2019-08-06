Гороскоп на 7 августа 2019: кому не повезет

Гороскоп на 7 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Звезды предупреждают Овнов: 7 августа различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Телец

Для Тельцов этот день будет удачным во всех отношениях, особенно в материальном плане. Не выпускайте инициативу из рук и не отказывайтесь от помощи, лишней она не будет.

Близнецы

Близнецам 7 августа следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать переменам.

Рак

Раки, ваше настроение будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Лев

Львам 7 августа стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет вам понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Дева

Девы, в этот день коллега будет проявлять к вам повышенное внимание и даже пригласит на свидание. Также вы можете встретить давнего знакомого на улице.

Весы

Весы, новые перспективные планы изменят стиль и уровень вашей работы, возможно, вам предложат участвовать в совместном проекте, сулящем неплохие доходы.

Скорпион

7 августа Скорпионам необходимо позаботиться о том, чтобы иметь приятный внешний вид и хорошее настроение. Если усталость все же даст знать о себе, попробуйте освежиться в бассейне или на длительной прогулке.

Стрелец

7 августа у Стрельцов радости и неудачи будут чередоваться. Поэтому не идите на поводу эмоций, сохраняйте спокойствие и действуйте так, как задумали.

Козерог

Козероги 7 августа могут испытывать эмоциональную скованность и снижение настроения. Необходимо найти причину этому и обязательно ее устранить.

Водолей

Звезды советуют Водолеям 7 августа провести день на природе и оставить все рабочие дела на работе. Отдых вам нужен, чтобы восстановить свои силы и уберечь себя от нервных срывов.

Рыбы

Рыбы, 7 августа есть высокие шансы, что вам захочется вечером больше времени побыть дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете по-настоящему восстановить силы.

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