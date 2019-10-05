Гороскоп на 6 октября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 6 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Звезды советуют Овнам 6 октября избегать шумных компаний и провести время наедине с собой. Вам критически необходим покой и тишина, чтобы расставить приоритеты и определиться, куда двигаться в жизни дальше. И это касается не только работы, но и личной жизни.

Телец

Тельцы, вероятно, вас постигнет 6 октября большая удача. Впрочем, ничего не получится без ваших усилий — поэтому приступайте к кропотливой работе без колебаний и не ждите, что кто-нибудь вручит вам сокровище.

Близнецы

Гороскоп на 6 октября предупреждает Близнецов: различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Рак

Звезды советуют Ракам 6 октября не засиживаться дома вечером. Попробуйте найти возможность выбраться в гости или заняться любимым хобби вне дома. В таком случае судьба может принести вам интересный подарок.

Лев

Львы, ваше настроение будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Дева

Гороскоп на 6 октября говорит, что в этот день вы будете на высоте. Внимание окружающих вам обеспечено, поэтому приготовьтесь к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.

Весы

Весов 6 октября ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Скорпион

Гороскоп на 6 октября предупреждает Скорпионов: если сдерживать свои эмоции, можно и заболеть! Не создавайте себе внутренних конфликтов — будьте честными с окружающими и не прячьтесь за масками. Это удачный день, чтобы стать более открытым и высказать то, что на сердце и на уме.

Стрелец

Гороскоп на 6 октября обещает Девам романтический день. Возможно, вы встретите свою вторую половинку. Есть вариант, что о себе также напомнят бывшие.

Козерог

Звезды говорят, что Козерогов ожидает непростой день. Находчивость, осторожность, выдержка и умение сохранять независимость в любой ситуации — главные условия успеха.

Водолей

Водолеям 6 октября следует отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело погружайтесь в работу с головой — результат придет непременно! То же самое касается амурных дел и творчества.

Рыбы

Гороскоп на 6 октября для Рыб советует посвящать максимальное количество времени отдыху души и тела. Не ставьте завышенные цели.

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