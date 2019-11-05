Гороскоп на 6 ноября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 6 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

6 ноября у Овнов накопится много дел, которые потребуют немедленного решения. Беритесь за свой список и методично, дело за делом уменьшайте его. Другим о своих планах желательно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.

Телец

Тельцам 6 ноября следует обратить внимание на свой внешний вид. Если вы останетесь довольны собой, то наверняка сумеете очаровать объект своих тайных воздыханий.

Близнецы

Близнецы, 6 ноября может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь на нее — результат вас будет радовать недолго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.

Рак

Звезды советуют Ракам 6 ноября быть осторожными, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.

Лев

Гороскоп на 6 ноября обещает Львам день наполненный приятными встречами и новыми впечатлениями. Не исключены новые знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

Дева

Девы, чтобы среда стала удачной, после пробуждения найдите несколько минут на себя и в покое представьте будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

Весы

Гороскоп на 6 ноября говорит, что жизнь Весов очень сильно изменилась. Так, как раньше, уже быть не может. Поэтому оставьте прошлое в прошлом и займитесь своим настоящим.

Скорпион

Скорпионам звезды прогнозируют спокойный день. Если вам выпадет возможность помочь окружающим — делайте это от чистого сердца. 6 ноября рекомендуется проявлять альтруизм и щедрость.

Стрелец

Стрельцы, здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем не желательно. Следите 6 ноября за режимом питания и откажитесь от алкоголя.

Козерог

Звезды говорят, что перед Козерогами появятся новые возможности — поэтому не стоит бояться за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать представителей этого знака 6 ноября, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Водолей

Водолеям стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, решать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

Рыбы

Рыбам 6 ноября улыбнется фортуна на любовном фронте. И не важно, есть ли у вас пара или нет. Милый разговор поднимет вам настроение на долгое время, поэтому не стесняйтесь и выходите на контакт.

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