Гороскоп на 6 мая по картам Таро: кому нужно избегать конфликтов

Гороскоп на 6 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Рыбы и Козероги. А вот Тельцам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Маг

Овны 6 мая могут оказаться втянуты в конфликты, как дома, так и на работе. Карты рекомендуют отвлечься вам от негатива. Также обратите внимание на свое здоровье.

Телец – Императрица

День подходит для новых начинаний и реализации давно задуманных планов. Однако гармонию 6 мая может нарушить ссора с близким человеком: сегодня вам стоит держать эмоции под контролем.

Близнецы – Влюбленные

В первой половине дня есть вероятность получить бытовую травму, поэтому проявите особую аккуратность в обращении с острыми предметами. Кроме того, избегайте общения с незнакомыми людьми.

Рак – Сила

6 мая Раки могут заключить крупный контракт или успешно провести важную деловую встречу. Проведите вечер в кругу близких людей – их совет поможет принять судьбоносное решение.

Лев – Правосудие

Львы, сегодня ваш день! На любовном фронте все стабильно хорошо, а на работе к вашим идеям прислушиваются. Кроме того, ожидается крупная финансовая прибыль.

Дева – Башня

6 мая Девам лучше провести в одиночестве – не самый подходящий день для коллективной работы. Уделите время творчеству, а также займитесь спортом.

Весы – Мир

В последнее время вам сложно сдерживать себя. Однако терпение окружающих не вечно: вскоре вы можете столкнуться с последствиями своего поведения. Возможны конфликты на работе.

Скорпион – Суд

6 мая Скорпионы будут заняты домашними хлопотами, поэтому к вечеру можете ощутить недостаток энергии и сильную усталость. Карты не рекомендуют брать в долг сегодня.

Стрелец – Семерка жезлов

Стрельцам 6 мая придется пересмотреть свое отношение к деньгам. У одиноких представителей Знака появится шанс встретить свою судьбу. Также есть вероятность получить повышение на работе.

Козерог – Дворец кубков

Неблагоприятный день для принятия важных решений и встреч. Однако постарайтесь относиться ко всем неприятностям в течение дня легко и просто. Они не отразятся на вашей жизни, однако могут испортить настроение.

Водолей – Рыцарь мечей

Перемены не за горами! Карты не рекомендуют оборачиваться назад и пытаться исправить прошлые ошибки. Вас ждет судьбоносная встреча.

Рыбы – Шут

Возможно, некоторые ваши планы будут нарушены. Также не исключено, что 6 мая вам придется заниматься монотонными и неинтересными делами. Однако вечер готовит вам приятный сюрприз.

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