Гороскоп на 6 марта по картам Таро: Овнов ждут неприятности, а Близнецы вытянут счастливый билет

Гороскоп на завтра, 6 марта 2020 года, для всех знаков Зодиака по картам Таро предупреждает Овнов о возможной опасности, Львам советует отдохнуть, а Скорпионам намекает на большой успех.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям подробно изучить гороскоп на пятницу для каждого знака отдельно. Прогноз на 6 марта сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Девида Корси.

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Овен – Луна

Овны в пятницу рискуют стать жертвами обмана и нечестной игры со стороны скрытых недоброжелателей. Возможно, это будет касаться вашей работы. Будьте внимательны и не разрешайте никому скидывать на вас лишние обязанности – иначе можете наделать ошибок.

Телец – Отшельник

Тельцам важно понимать, что все происходящее вокруг – проверка на прочность. Ни при каких условиях не опускайте руки и не забрасывайте то, что уже начали делать. Как бы сложно не было, ваши заслуги будут замечены.

Близнецы – Шестерка мечей

Гороскоп на завтра говорит Близнецам о том, что они вытащили счастливый билет. Все невзгоды и нервотрепки отойдут на второй план – просто выдохните и насладитесь внутренней свободой. Пришло время перевести дыхание, все у вас будет хорошо.

Рак – Десятка жезлов

В этот день вам нужно подумать над своими ошибками. Возможно, ранее вы повели себя некорректно по отношению к другим людям, и те затаили на вас обиду. Постарайтесь не лезть в конфликты и сглаживать все острые углы в общении.

Лев – Королева кубков

Гороскоп на завтра для Львов советует им уделить время общению с родными. Подарите им свое внимание и увидите, как много вы можете сказать друг другу. Отдохните вечером с теми, кто дорог сердцу.

Дева – Воздержание

Дев ожидает важный выбор. Придется хорошенько подумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Не принимайте поспешных решений и не рубите с плеча – спешка сейчас совершенно ни к чему.

Весы – Тройка мечей

Гадание на Таро прогнозирует Весам удачный и весьма спокойный день. На работе все будет проходить гладко, а вечером вы получите внезапный сюрприз от близких друзей.

Скорпион – Двойка денариев

Скорпионов ждет большой успех. Ранее вы проделали большую и значимую работу, потому ваши старания будут замечены и достойно вознаграждены. Вам остается с достоинством принять всю похвалу, но и расслабляться не стоит – впереди вас ждут великие дела.

Стрелец – Королева мечей

В последнее время Стрельцы находятся в постоянном стрессе. Пора бы подумать и о себе: не стоит надрываться и стучать кулаками в закрытые двери. Вероятно, выход из ситуации находится совсем рядом, просто посмотрите по сторонам.

Козерог – Сила

Гороскоп на пятницу пророчит Козерогам удачное завершение какой-то сделки. Она вызывала у вас большие сомнения, но при этом принесет немалую выгоду. Подумайте над тем, как действовать в дальнейшем, чтобы не упустить удачу.

Водолей – Императрица

Для Водолеев наступает период духовного возрождения или эмоциональной разгрузки. Вы сумели разорвать череду неурядиц и теперь сможете заняться теми делами, которые принесут наслаждение и ожидаемый результат.

Рыбы – Рыцарь денариев

Гороскоп для Рыб прогнозирует финансовые трудности. Они немного подкосят ваш боевой дух, но все же необходимо взять себя в руки и продумать все шаги по решению возникших проблем. Стоит также трезво оценить все риски и действовать максимально грамотно и взвешенно.

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