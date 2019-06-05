Гороскоп на 6 июня для всех знаков Зодиака по картам Таро: не злите судьбу

Гороскоп на завтра, 6 июня 2019 года по картам Таро готовит для всех знаков Зодиака определенные испытания. Справиться с ними – первоочередное задание для вас: судьба хочет проверить вас на прочность, чтобы представить в будущем более ответственную миссию.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Пятерка Жезлов

Овны 6 июня столкнуться с определенными трудностями. В особенности это будет касаться вопросов взаимопонимания с близкими. Ссоры и конфликты – обычная вещь нашей жизни, однако приносят они далеко не самые приятные эмоции. Гороскоп на четверг советует максимально стараться сглаживать острые углы.

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Гороскоп по картам Таро на завтра говорит о том, что вам не следует спорить со своими любимыми людьми, иначе спровоцируете скандал. В настоящее время ваша половинка чувствует раздражение и причиной этому является усталость. Помогите ей справиться с тяжелой работой и все наладиться.

БЛИЗНЕЦЫ – Императрица

Близнецы в четверг посетят веселое мероприятие, на котором, возможно, им удастся заполучить полезные связи. Постарайтесь прислуживаться к каждому слову, адресованному вам, так можно будет узнать много интересного. При этом не стоит болтать лишнего.

РАК – Мир

Гороскоп на сегодня советует ракам провести день спокойно и тихо. Не стоит никуда спешить, и уж тем более принимать необдуманные и невзвешенные решения. Ваша главная цель на этот день – обрести внутреннюю гармонию, а того, что может вывести вас из себя, стоит опасаться и обходить стороной.

ЛЕВ – Двойка Жезлов

Львы окажутся перед нелегким выбором, который может выбить их с привычной колеи жизни. Но события дадут вам возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Реально оценив ситуацию вы всегда сможете избежать распространенных ошибок.

ДЕВА – Пятерка Кубков

Гороскоп на четверг предостерегает Дев от разочарований и ссор. Не проявляйте излишнее упорство там, где это неуместно. Вам стоит быть более сдержанным и мягким. Любое слово может не просто обидеть ни в чем невиновного человека, но и серьезно его ранить.

ВЕСЫ – Паж Денариев

Весам гороскоп на завтра советует оградить себя от влияния окружения. Вам нужно начать проявлять самостоятельность, а не перекладывать свои обязанности на других. Если допустили ошибку – исправьте ее, но сами. Если вам поручили сделать что-то важное, делайте это тоже без постороннего вмешательства.

СКОРПИОН – Звезда

Гороскоп для Скорпионов на сегодня готовит их к долгожданному триумфу. Выход на публику – это всегда волнительно и ответственно, но вы справитесь. Просто не бойтесь быть сами собой и тогда все получится в лучшем виде. При этом звезды все же предупреждают вас: не делайте опрометчивых поступков.

СТРЕЛЕЦ – Повешенный

Вам прийдется расплачиваться за промахи, которые вы ранее допустили из-за своего упрямства. Окружающие иногда могут давать весьма ценные советы, и этим они в коем случае не хотят вас обидеть или приуменьшить вашу важность. Иногда кто-то может совершенно бескорыстно помочь.

КОЗЕРОГ – Луна

Вы во многом видите подвох, даже там, где его нет. Гороскоп на сегодня советует Козерогам попроще отнестись к тому, что происходит вокруг. Никто не желает вам зла. Просто иногда лишняя принципиальность и подозрительность играет злую шутку с вами же самими. Подумайте об этом.

ВОДОЛЕЙ – Тройка Кубков

Водолеи в четверг должны задуматься о "климате" в ваших отношениях с любимым человеком. Если вы увидите, что что-то поменялось, задумайтесь о корне проблемы. Может, в этом виноваты вы сами, а не кто-то другой. Вас будет тревожить какое-то смутное чувство неуверенности: кажется, все уже не так хорошо, как было прежде. Но это все временное явление.

РЫБЫ – Двойка мечей

Гороскоп на сегодня предупреждает вас о том, что все тайное рано или поздно становится явным. Вы долгое время пытались прятать какой-то факт из своей жизни, но правда обязательно выльется наружу. Будьте осторожны со своими желаниями, иначе они могут привести вас к совершенно неожиданным последствиям.

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