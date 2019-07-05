Гороскоп на 6 июля 2019 по картам Таро для всех знаков Зодиака: кто столкнется с изменой

Гороскоп на завтра, 6 июля 2019 года по картам Таро предсказывает для всех знаков Зодиака начало нового витка судьбы. Скорпионам и Козерогам стоит уделить время близким, а Овнам придется сделать шаг к примирению.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского иллюстратора Девида Корси.

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ОВЕН – Пятерка Жезлов

Овны 6 июля июля должны будут рассчитаться с давними долгами и поставить точку в невыполненных обещаниях. Гороскоп не советует вам привязываться к материальным благам, так как они поглощают светлую душевную энергетику, а это может спровоцировать ссоры и конфликты.

ТЕЛЕЦ – Маг

Гороскоп на завтра советует Тельцам постараться возобновить старые дружеские связи. К вам стучится человек, которого вы давно не видели, но все никак не может достучаться. Отвечайте на телефонные звонки, на сообщения и письма – возможно внезапная встреча поможет вам сделать правильный выбор в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ – Тройка Кубков

Гороскоп на субботу для Близнецов готовит их к довольно необычному дню. Изначально вам покажется, что дела идут не лучшим образом, а также навалится много сложностей и заданий. Зато во второй половине все изменится – вас ждет отдых и веселье в приятной компании.

РАК – Верховная Жрица

Ракам следует меньше накручивать себя и переживать по пустякам, тем более, гороскоп на сегодня пророчит вам не только светлый и приятный день, но и вообще наступление счастливого периода времени. Жизнь налаживается, впереди большие перемены. Неизвестно, чего они коснуться, одно известно точно, они – к лучшему.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Гороскоп на сегодня для Львов говорит о то, что пришла поговорить о важном с близким человеком. Вероятно, вас давно смущает несовпадение интересов или неприятие вашей позиции. Давно пора поставить точку в подобных спорах, ведь это только усложняет отношения. Откровенный разговор поможет вам избежать конфликтов.

ДЕВА – Тройка Жезлов

Девам гороскоп по картам Таро на субботу советует немного поменять свое отношение к окружающим. Больше давайте, меньше требуйте взамен и увидите, как мир вокруг наполнится яркими красками. Вы сможете ощутить внутреннюю гармонию, которую давно искали.

ВЕСЫ – Двойка Мечей

Весы столкнулись с эмоциональным кризисом, с которым нужно срочно бороться. Лучшее средство для этого – уединение за любимым занятием. Это может быть как просмотр любимого фильма, поход в спортивный зал или просто прогулка. Вы сможете привести в порядок свои мысли, что поможет вам разобраться с наболевшим.

СКОРПИОН – Солнце

Гороскоп на завтра советует Скорпионам отдохнуть на природе, так вы сможете немного отвлечься от серых обыденных забот. Соберите друзей, повеселитесь как следует и не жалейте сил. Приятная усталость пойдет вам на пользу. Тем более, что лучший отдых – смена деятельности.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Стрельцы могут нарваться неприятности и стать героем конфликта из-за того, что сказали лишнего кому-то. Обидев человека, вы приносите вред и самому себе, так как все в мире циклично и идет по кругу. Помните, зло и неприязнь обязательно к вам вернутся.

КОЗЕРОГ – Восьмерка Жезлов

Гороскоп для Козерогов на завтра говорит о том, что в вашу жизнь ворвется новая волна эмоций. Вероятно, вам нужно поменять свое отношение к близким. Поверьте, они оценят ваши старания и отплатят сторицей. Главное, будьте максимально терпеливыми.

ВОДОЛЕЙ – Суд

Ваши мысли будут полны новых планов и надежд на профессиональное будущее. Несмотря на то, что суббота – выходной день, вам придется много работать, однако это пойдет только на пользу. Таким образом вы сможете продемонстрировать свой потенциал и заслужить доверие важных людей.

РЫБЫ – Звезда

Рыбам гороскоп пророчит упадок сил. Наверное вам стоит прекратить делать то, что вам не по душе. Это может быть пустая трата времени, что потом не очень благоприятно отразиться на вашей дальнейшей производительности. Не истощайте себя.

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