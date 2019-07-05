Гороскоп на 6 июля 2019: кому не повезет

Гороскоп на 6 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Одного из знаков Зодиака ждет весьма непростая суббота, а вот некоторым предстоит провести день в неге и безделье. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Кажется, представители знака Овен окончательно запутались и уже не знают, чего хотят от жизни. Однако 6 июля на вас может снизойти прозрение, когда вы наконец-то разберетесь в себе и разложите все мучившие вас вопросы по полочкам.

Телец

Тельцам в субботу лучше на время отказаться от присущего им материализма и сосредоточиться на чем-то "высоком". Вы даже не представляете какие возможности могут перед вами открыться, если вы чуточку умерите свой прагматизм и будете добрее к людям.

Близнецы

Близнецам 6 июля предстоит серьезно покопаться в себе и разобраться в целях на ближайшее будущее. Это очень важно, поскольку сейчас вы стоите на развилке, которая может повести вас в весьма неожиданных направлениях.

Рак

Ракам в первый выходной будет довольно не просто. Гороскоп на 6 июля сулит многим из вас непредвиденные финансовые расходы. Возможно вы и сможете их избежать, но вероятнее всего к концу дня ваш кошелек изрядно похудеет.

Лев

Львы оказались в довольно затруднительном положении. Возможно, у вас какие-то неприятности с близкими? Тогда лучше поскорее все обсудите. Если же вас заботят дела рабочие, то отложите их решение на понедельник. Все равно сейчас ничего не сделать, а выходной себе можно испортить.

Дева

Представителей этого знака ждет очень спокойный день, а значит вы наконец-то сможете перевести дух и упорядочить мысли. А то последняя неделя получилась непростой. Наслаждайтесь!

Весы

Весы, к вам могут обратиться за помощью и вы просто не сможете не протянуть этому человеку руку. Но будьте осторожны, поскольку есть опасность черной неблагодарности в ответ.

Скорпион

Если в последнее время у вас был трудный период, полный противоречий и споров, то можете успокоиться - с 6 июля у вас начинается светлая полоса, которая продлится до конца июля. А вот потом может начаться период турбулентности, но пока есть время для наслаждения покоем.

Стрелец

Стрельцы слишком часто погружаются в воспоминания о прошлом, что плохо сказывается на их настоящем. В субботу звезды встанут так, что если вы сможете отказаться от тянущего вас вниз груза, то в ближайшем будущем вас ждет начало очень хорошего периода. Не теряйте момент.

Козерог

В последнее время вам сложнее и сложнее держать язык за зубами. К слову, гороскоп на завтра акцентирует внимание именно на этом вопросе. Иногда молчание не просто золото, а целая платина.

Водолей

Водолеи в последнее время слишком халатно относятся к своим обязанностям. При чем, это касается и личных дел, и работы, и семейных отношений. Будьте осторожны - ваша безалаберность и неорганизованность, а также желание избежать проблем - основное оружие против вас же самих.

Рыбы

Рыбы - преданные, ответственные и практически бесстрашные знаки Зодиака. Иногда ваша смелость и открытость могут раздражать других, поэтому старайтесь сегодня сдерживать порывы эмоций и не показывайте окружающим козыри.

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