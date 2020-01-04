Гороскоп на 5 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 5 января 2019 года для всех знаков Зодиака.
Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Фото: vseua.info
Овен
Гороскоп на 5 января говорит, что несмотря на выходной, водоворот работы может не давать вам отдохнуть. Вероятно, что к задачам вам удастся подойти с полной преданностью и энтузиазмом, и это принесет вам измеримые эффекты в виде благодарности и вознаграждения.
Телец
В Тельцов 5 января будет много энергии, особенно ближе к вечеру. Используйте свой пыл, чтобы завязать новые отношения — романтические или дружеские, или поддержать старые.
Близнецы
Звезды говорят, что Близнецам нужно воздержаться от необдуманных поступков 5 января. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.
Рак
Раки, 5 января — хороший день для контактов. Общайтесь, знакомьтесь и обменивайтесь информацией. Вам это поможет в будущем построить хорошую карьеру. Вечер — отличный период для романтики и любви.
Лев
Звезды советуют Львам 5 января быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.
Дева
Девы, пришло время активных действий. Хотели изменений в жизни — вперед, у вас для этого есть все необходимое. Меняйте работу, имидж, место жительства — все будет даваться вам легко и принесет положительные эмоции.
Весы
Весы, 5 января — отличный день, чтобы повеселиться. Звезды советуют настроиться на позитив и вы получите много удовольствия от жизни.
Скорпион
Гороскоп на 5 января советует Скорпионам не откладывать важные дела на потом, потому что они будут накапливаться и потом будет трудно решить все за один день. Даже если устали, будьте терпеливы. Напряженный период скоро пройдет.
Стрелец
Стрельцы, отдохните 5 января. Если есть возможность — отключите телефон и не садитесь за ноутбук, вы слишком много времени проводите в гаджетах, забывая о реальной жизни.
Козерог
Звезды говорят Козерогам: чтобы воскресенье стало удачным, после пробуждения найдите несколько минут на себя и в покое представьте будущий день — спокойный, наполненный радостью и комфортом.
Водолей
Здоровье будет у вас 5 января на первом месте. Поэтому постарайтесь уделить ему как можно больше времени и сил — спортзал, прогулка на свежем воздухе, правильное питание и побольше воды.
Рыбы
Рыбы, 5 января не раздумывая, начинайте новый этап в жизни. Вам удастся заручиться положительной энергией и силой, которые помогут преодолеть препятствия.
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