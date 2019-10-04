Гороскоп на 5 октября 2019: кого ждет очень трудная суббота

Гороскоп на 5 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.
Кое-кому в эту субботу будет очень непросто. Какие беды могут подстерегать вас в первый выходной и кому из знаков Зодиака завтра крупно повезет? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
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Овен
Гороскоп на 5 октября обещает Овнам очень интересный день. Вас может ждать много любопытных событий, а заодно вы получите отличный шанс возобновить давно испорченные отношения.
Телец
В эту субботу Тельцов ждет очень спокойный и размеренный день. Вы четко спланировали день и выполните все дела по пунктам. Ну а вечером сможете выдохнуть и расслабиться.
Близнецы
А вот Близнецам гороскоп прогнозирует очень спокойный и ленивый день. После такой насыщенной событиями недели вы заслужили хороший расслабон, поэтому наслаждайтесь.
Рак
Такое счастье не светит Ракам, которые в эту субботу будут стараться успеть в 100 мест одновременно. Не факт, что справитесь, но то что день выйдет продуктивным это гарантировано.
Лев
Одинокие Львы в эту субботу могут повстречать свою любовь, а вот всем занятым светит прекрасный день с дорогими людьми. Короче, Львы 5 октября будут в шоколаде.
Дева
В субботу Девы не будут склонны терпеть и прощать чужие ошибки. Такой уж у них требовательный характер, а 5 октября вы будете воспринимать все особенно остро.
Весы
Весам гороскоп на субботу настоятельно советует заняться ликвидацией бардака. И речь не только об окружающем их пространстве, но и вашем внутреннем состоянии.
Скорпион
У Скорпионов в субботу будет замечательный день в кругу семьи. Вы сможете вдоволь отдохнуть, повеселиться и вообще всячески подзарядить батарейки.
Стрелец
У Стрельцов 5 октября ожидается очень удачный день. Вы сможете решить массу вопросов и дел настолько быстро, что и сами будете удивлены.
Козерог
Звезды советуют: отдохните и расслабьтесь, работа не убежит, а суббота для того и создана, чтобы предаваться отдыху и всяким приятным развлечениям.
Водолей
Говорите сегодня всем возможностям "да". Если у вас есть сомнения, пусть они отойдут в сторону.
Рыбы
Рыбы в субботу могут попадать в ситуации, которые будут вызывать у них очень негативную реакцию и толкать на радикальные поступки. Не поддавайтесь порывам - высок риск ошибки.
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