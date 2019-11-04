Гороскоп на 5 ноября 2019: кому не повезет во вторник

Гороскоп на 5 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

У кого из знаков Зодиака в этот день откроется шикарное окно возможностей, а кому лучше не рисковать зря? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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ОВНЫ

Для Овнов во вторник главной проблемой может стать излишняя эмоциональность. Если вы сумеете расслабиться и перестать зацикливаться на ситуации, то обстоятельства не заставят вас переживать.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп на 5 ноября говорит, что этот день отлично подходит для стратегического планирования и обдумывания дальнейших планов. Время для действий пока не настало, лучше хорошенько подумать.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам вторник может принести неожиданные и интересные идеи и предложения как на профессиональном, так и на личном фронтах.

РАК

В этот день Ракам лучше не прятаться в скорлупе отчуждения, а прибегнуть к кооперации с единомышленниками. Это позволит вам достигнуть прекрасных результатов, о которых вы даже не думали.

ЛЕВ

Львам рекомендуется в этот день отложить бытовую рутину и подумать о том, как бы они хотели улучшить свою жизнь. Возможно вы свернули куда-то не туда? В ближайшем будущем у вас будет шанс все исправить. Но возможность будет единственной.

ДЕВА

Девы, когда вы наконец-то переделаете всю работу за день, то подумайте еще и о своих желаниях. Возможно, настала пора себя побаловать.

ВЕСЫ

Весам в этот вторник придется прибегнуть к массе хитростей, если они хотят достичь поставленной цели. Не гнушайтесь помощи близких, поскольку вам она точно не повредит.

СКОРПИОН

Во вторник у Скорпионов будет изумительно спокойный день. Вы легко справитесь с поставленными задачами и вкатитесь в такой же прекрасный вечер.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов же во вторник откроется окно потрясающих возможностей: такой шанс выпадает крайне редко, поэтому не упустите его. Возможно, ваша жизнь изменится в один миг.

КОЗЕРОГ

Не бросайте слова на ветер, держите под контролем свои мысли и даже мимику. Сегодня за вами будут пристально наблюдать влиятельные люди.

ВОДОЛЕЙ

В этот день не стоит уделять внимание приметам и совпадениям. Быть упорным и верить в свою правоту — это, конечно, замечательно, однако вы часто забываете о том, что вы не всегда правы.

РЫБЫ

Возьмите себя в руки и оставьте сомнения позади. Во вторник вам предоставят шанс воплотить мечту, задуманную несколько лет назад.

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