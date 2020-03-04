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Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков, Дев и Стрельцов

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Гороскоп на 5 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Раки и Стрельцы. Девам же не советуют в этот день встревать в споры.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на четверг для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Овен – Дама мечей

Четверг – не самый благоприятный день для Овнов. Гадание на Таро говорит о том, что вас могут ожидать заговоры за спиной или какие-то провокации от хорошо знакомых людей. Старайтесь сохранять спокойствие и не делать резких движений. Напряженная ситуация исчезнет сама по себе.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Телец – Паж денариев

Гороскоп для Тельцов советует в этот день максимально тщательно проверять информацию и не верить слухам. Тем более, не делать преждевременных выводов. Смотрите на все происходящее вокруг максимально трезво.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Близнецы – Десятка кубков

Вам стоит внимательнее относиться к близким людям. Иногда вы мечетесь из стороны в сторону, забывая о том, что на самом деле можете кого-то обидеть своим равнодушием.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Рак – Двойка кубков

Ракам пришла пора расслабиться и начать получать удовольствие от банальных вещей. Из-за свалившейся работы вы перестали замечать все вокруг. Гороскоп рекомендует немного сбавить темп.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Лев – Четверка кубков

Эта карта Таро обозначает начало чего-то нового. Это могут быть отношения, интересное предложение о работе или важная покупка. Вам стоит все максимально тщательно обдумывать, чтобы не совершить неправильный шаг.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Дева – Дама денариев

Девам стоит быть немного осторожнее в своих высказываниях. Словом можно ранить иногда больнее, чем физическим ударом, а нажить врагов в этот период – проще простого. Не давайте волю эмоциям.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Весы – Рыцарь жезлов

Весам в четверг очень важно обратить внимание на собственное самочувствие. Если есть малейшие признаки проблем со здоровьем – немедленно бегите к врачу. Сейчас вы подвержены воздействию негативных факторов, что и может подорвать общее состояние организма.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Скорпион – Туз денариев

Скорпионам сейчас как никогда важна поддержка и доброе слово. Вы находитесь на перекрестке и любое решение может стать судьбоносным. Понимая всю ответственность ситуации, Скорпионы чувствуют страх. Знайте, все же существуют люди, готовые помочь вам в любую минуту.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Стрелец – Четверка денариев

Гороскоп для Стрельцов рекомендует им меньше нервничать и переживать. Тем более, что поводов судьба вам не подкидывает – вы сами их ищете. Многие проблемы элементарно решаются без вашего участия, попробуйте хоть раз пустить все на самотек и увидите колоссальное облегчение.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Козерог – Пятерка жезлов

Козерогам в настоящее время судьба благоволит во всем. Все ваши планы и начинания могут воплотиться в реальность просто силой вашего искреннего желания и без особых усилий. Воспользуйтесь этим шансом судьбы, он выпадает в жизни очень редко.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Водолей – Король кубков

Водолеям в четверг гадание на Таро предсказывает бурный и веселый день. Отрывайтесь, если выпадает такая возможность – впереди вас ждут по-настоящему наполеоновские планы, которые потребуют много сил. Так что отдыхайте прямо сейчас.

Гороскоп на 5 марта по картам Таро: что ждет Раков и Дев

Рыбы – Паж жезлов

Рыбам определенно стоит переосмыслить свои ценности, иначе жизнь заведет вас в тупик. Стоит честно ответить себе на вопросы, которые давно крутятся в голове – тогда и сможете разрешить главную дилемму.

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Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Тема
Астрологический прогноз
Теги
гадание Таро гороскоп 2020
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