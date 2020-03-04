Гороскоп на завтра, 5 марта: Близнецы идут на шоппинг, Козероги – в свет, а Раки – в салон красоты

Гороскоп на 5 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на четверг.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"Сегодня хорошо заняться домашними делами. Уделить время семье, родственникам, маме, детям. Ближе к вечеру могут обостриться эмоции, увеличивается склонность обижаться, раздражаться. Усиливается потребность в близости. Окажите поддержку близким, протяните руку помощи своей второй половинке", – рекомендует астролог Вероника Старс.

Астрологический прогноз для каждого знака Зодиака на 5 марта

Овен

Для вас самое время заняться бытовыми вопросами. Наведите порядок дома и на рабочем месте. Уделите внимание женщинам из вашей семьи: маме, жене, сестре, дочери. Хорошо посещать любимые, давно знакомые места, пересматривать старые фотографии, устраивать семейные посиделки. Однако держите свои эмоции в этот день под контролем.

Телец

День предвещает много общения и коммуникации, особенно с близкими родственниками. Тем не менее вероятны короткие поездки, передвижения, суета. Хорошо вести переговоры, совершать мелкие бытовые покупки, а также учиться и приобретать полезные навыки.

Близнецы

Вопросы денег и покупок в этот день для вас на первом плане, но не спешите делать дорогие приобретения, особенно бытовой техники и электроники – все еще активен ретро Меркурий. Дождитесь 10 марта. Постарайтесь быть сдержаннее в еде и напитках.

Рак

Самое время заняться своим внешним видом. Можно отправляться в салон красоты или устраивать себе процедуры красоты на дому. Следите за своим питанием. Уделите внимание семье, любимому человеку, а также распланируйте свои дела на ближайшие 3 недели.

Лев

Для вас хорошо будет целый день проваляться в постели, отдохнуть, не спешить действовать. Задумайтесь о своих дальнейших планах. Уединение и релакс пойдут вам на пользу. Вечером устройте себе домашний кинозал.

Дева

Прекрасный день для приема друзей у себя дома. Сегодня хорошо общаться с единомышленниками, вести переписку в соцсетях. Продолжайте работать над своими проектами, разрабатывать новые идеи, вести коммуникацию.

Весы

День результатов. Многое из того, над чем вы работали последние 3 недели, может принести свои плоды. Самое время задуматься, над чем вы хотите продолжать работать, а что пришло время оставить в прошлом. Активный день, продолжайте реализовывать задуманное.

Скорпион

Отличный день для социальной активности, общения, торговли, сделок, поездок. Легко пойдет изучение нового материала, иностранных языков. Хорошо обращаться к учителям за знаниями, посещать места силы, отправляться в путешествия по знакомым местам.

Стрелец

Финансовые вопросы потребуют вашего внимания. Вероятны как крупные приходы, так и внушительных размеров инвестиции с вашей стороны, но будьте сдержаннее в тратах до 10 марта. Вечером устройте ужин при свечах и максимально интимную обстановку со своей второй половинкой. Сегодня вас могут интересовать тайны и чужие секреты.

Козерог

Сегодня не стоит нарываться на ссору со своими любимыми. А если у вас уже был до этого с кем-то конфликт, самое время его разрулить. День социального общения и выхода в свет. Будьте сегодня при параде.

Водолей

Работа, рутина – таким будет ваш день. Много дел и обязанностей может свалиться на ваши плечи, а вместе с этим – недомогание и плохое самочувствие. Держите баланс между тем, сколько вы работаете и сколько отдыхаете. Вопросы домашних животных могут потребовать вашего внимания.

Рыбы

Очень романтический и творческий день вас ждет. Хорошо посещать праздники или сходить на концерт, в театр, в ресторан. Вы можете быть активно задействованы в делах детей или любимого человека, проявите свое внимание, сочувствие и поддержку.

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