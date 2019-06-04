Гороскоп на 5 июня по картам Таро для всех знаков Зодиака: надвигается волна неудач

Гороскоп на завтра, 5 июня 2019 года, по картам Таро предсказывает бурную деятельность таким знакам, как Телец, Скорпион и Козерог. Примечательно, что в большинстве случаев ваши действия приведут к долгосрочному успеху. Овнам и Близнецам стоит не наражаться на конфликты.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен — Паж Кубков

Пажи в Таро – символ обучения, новых знаний и ценного опыта. Паж Кубков предполагает, что вы именно сегодня открыты для уроков и эмоционального перерождения. Если обстоятельства вокруг вас не вселяют надежду на то, что все будет хорошо - подойдите к ситуации с сердцем ребенка. Проявите гибкость, попробуйте научиться новому отношению к привычным вещам и не делать поспешных выводов. Воспринимайте все без скрытого символизма - тогда день подарит вам ценные навыки.

Телец — Рыцарь Денариев

Это весьма загадочная и даже двусмысленная карта. Рыцарь денариев, или как его еще называют - Рыцар пентаклей, обозначает медленный, но уверенный прогресс. Это может быть продвижение в деловой жизни или личностный рост, а также и положительные изменения в любовной сфере. Карта символизирует движение в правильном направлении и главное, что советует гороскоп по Таро на завтра - никуда не торопиться. Приостановитесь, хорошенько все обдумайте и не спешите принимать поспешных решений - вы сейчас находитесь под мощной защитой высших сил, посему не рискуйте.

Близнецы — Туз Кубков

Туз Кубков символизирует открытость эмоциональную гармонию и душевный комфорт. Это одна из самых удачливых карт в колоде Таро, которая прямо кричит о том, что счастье очень скоро постучит в вашу дверь. На событийном уровне такая карта трактуется как разнообразие, которое "разбавит" будничность, следовательно, ваш день будет очень насыщенным и многогранным. Постарайтесь достойно принять все подарки судьбы: случайные встречи сегодня - не случайны, внезапные подарки - полностью заслужены, а похвала со стороны непременно имеет под собой определенную почву.

Рак — Дьявол

Гороскоп на среду по картам Таро предупреждает Раков о грядущей опасности: вам выпал Дьявол, а это значит, что вы не очень-то держите под контролем ситуацию, о которой идет речь, и это может привлечь массу неприятностей. Как правило, Дьявол указывает или предупреждает о чем-то серьезном и негативном. Зачастую он говорит о том, что вы слишком потакаете своим слабостям и уже давно повернули на путь саморазрушения и деградации. Это может быть и просто дурное внешнее влияние или какой-то внутренний конфликт, над решением которого стоит поработать немедленно.

Лев — Маг

Карта Маг свидетельствует о власти. Именно сегодня Львы могут заполучить то, чего так давно ждали. Гороскоп на сегодня советует присмотреться к знакам свыше и тщательно контролировать события, которые происходят с вашим участием. Напрягите волю и разум - тогда сможете рассчитывать на щедрые подарки судьбы. Однако, существует и вероятность того, что кто-то более сильный собьет вас с верного пути. В ваших руках появится редкая возможность преобразить свою жизнь, перейти на качественно иной уровень бытия и превзойти самого себя, но придется очень постараться, чтобы не допустить ошибок.

Дева — Колесница

Таро подсказывает, что вам пора двигаться дальше. То, о чем Девы даже думать боялись, пора воплощать в жизнь, иначе она будет стоять на месте безо всяких положительных изменений. Колесница символизирует гигантские прорывы в работе и в личной жизни. Все враги могут быть повержены, все намерения осуществиться, но не нужно бояться преград. Вам придется прорываться сквозь тернии к звездам, но результат непременно оправдает все ожидания. Также данная карта может указывать на то, что нечто знакомое и привычное осталось позади, пора выбросить это из головы.

Весы — Солнце

Это прекрасная карта, которая сулит Весам существенные перемены на любовном фронте. У вас появится возможность удачно вступить в брак или же обрести те отношения, к которым вы стремились всю свою текущую жизнь. Карта Таро Солнце оказывает еще и положительное влияние на работу и означает личные успехи, материальное процветание, счастье и удовлетворения. Попробуйте сполна воспользоваться своими возможностями и тогда измените свою жизнь к лучшему.

Скорпион — Восьмерка Жезлов

Это карта быстрых перемен, и их причиной будете вы. Действительно, расклад на завтра по картам Таро для Скорпионов обозначает движение в правильном направлении, поэтому не бойтесь совершать поступки и требовать от судьбы того, на что заслужили. Сегодня Скорпионам отдается роль настоящего революционера, укротителя всех препятствий, нарушителя правил и запретов. Вы - прирожденный боец, которому суждено побеждать, так идите с полной уверенностью вперед, не оглядываясь на мнение окружающих.

Стрелец — Двойка Кубков

Двойка кубков, которая выпала Стрельцам, чаще всего является символом возникновения и становления крепких чувств между двумя людьми. Эта карта чаще всего выпадает тем, кто испытывает влюбленность и говорит о том, что наконец наступает период яркого романтического увлечения. Вы открыты к новым чувствам, однако будьте готовы к тому, что они поглотят вас с головой. В особенности карта сулит опасность тем, у кого уже есть отношения, так как мимолетное увлечение объектом симпатии может разрушить все, что так долго строилось. Гороскоп на завтра предупреждает, что сопротивляться чувствам будет очень тяжело, практически нереально, посему наберитесь сил чтобы контролировать себя.

Козерог — Вера (Верховный жрец)

Вера или Верховный жрец- довольнопривлекательная карта для спокойных и эмоционально стабильных Козерогов. Вам предстоят поиски смысла жизни, "проверка на прочность" ваших духовных принципов и системы ценностей. Однако, занимаясь размышлениями, вы наконец-таки сможете прийти к заветным ответам на важные вопросы. Жрец олицетворяет ваш чисто субъективный опыт и обозначает значительное повышение способностей морального суждения, тех самых, которые позволяет отличать добро от зла и делать правильный выбор.

Водолей — Двойка Денариев

Пара Денариев символизирует баланс: вы мечетесь между двумя лагерями и не можете выбрать ни один из них. Зачастую такое поведение приводит к распылению собственных сил и неспособности мыслить объективно. Постарайтесь сегодня определить для себя приоритеты на ближайшее время и сконцентрироваться на них - только так сможете обрести гармонию и спрыгнуть с тех "качелей судьбы", которые не позволяют спокойно двигаться в одном направлении.

Рыбы — Туз Мечей

Туз Мечей – это волевой сознательный акт, способность четко отделить то, чего желаешь, от лишнего в жизни. Наверняка вы сегодня сможете прийти к какому-то жизненно-важному выводу, и это здорово поможет вам в будущем. Задумайтесь над тем, что мешало вам двигаться вперед и примите довольно жесткое решение с позиций силы, воли и разума. Вы способны на многое, при чем именно в этот день вам могут покориться те цели, которых вы не могли достигнуть ранее.

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