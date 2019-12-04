Гороскоп на 5 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Четверг принесет многим знакам Зодиака долгожданное решение важных задач. В целом, день будет веселым и насыщенным на приключения. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 5 декабря рекомендует Овнам быть внимательней к окружению и коллегам. Не думайте, что вам все сойдет с руки ваших махинаций никто не заметит. Помните, что самое главное - это честность перед собой.

Телец

5 декабря гороскоп для Тельцов рекомендует этому знаку не думать и не концентрироваться на своих неудачах. даже, если все валиться из рук - это не повод их опускать. Будьте также немного добрее и тогда у вас все получится.

Близнецы

Близнецам придется не сладко в этот день. Ваша повышенная эмоциональность негативно влияет на то, как ваши друзья и коллеги реагируют на вас. Исправьте ситуацию и тогда у вас появятся новые знакомства, от которых вы можете получить позитивные эмоции.

Рак

Гороскоп на 5 ноября советует Ракам отпустить ситуацию и плыть по течению в этот день. Посмотрите в зеркало - там вы увидите абсолютно уставшего от всего человека, которому жизненно необходим отдых. Так дайте ему то, в чем он нуждается.

Лев

Гороскоп на 5 декабря говорит, что Львов ожидает важная и неожиданная встреча. Не бойтесь ничего и не пытайтесь сбежать от проблем. У вас обязательно все получится, если вы сможете собраться с мыслями и сделаете все правильно.

Дева

Забудьте о проблемах и делах. Вам следует сконцентрировать внимание на себе и своих эмоциях. Не пытайтесь обманывать себя или окунаться с головой в проблемы других людей. Лучше прожывите этот день только ради себя.

Весы

Несмотря на то, что эта неделя подходит к концу - у вас еще очень много дел и отдыхать вам некогда. Концентрируйтесь на работе и на важных задачах. Не откладывайте ничего на потом.

Скорпион

Рискуйте в этот день и ничего не бойтесь. Помните, что у вас еще есть время и возможность изменить себя и научиться чему-то новому. Постарайтесь поймать удачу и продлить миг везения.

Стрелец

Стрельцы, 5 декабря берегите свои нервы и не поддавайтесь на провокации. Вам не нужно ни с кем ссориться в этот день, поскольку это может привести к большому конфликту.

Козерог

Гороскоп на 5 декабря 2019 года говорит о том, что Козерогам пора уйти в отпуск. Бросайте все и отправляйтесь туда, где вы никогда не были. Ничего не бойтесь в этот день.

Водолей

Звезды советуют Водолеям 5 декабря аккуратнее относиться к своим деньгам. Вполне вероятно, что вы попадетесь на какие-то уловки и потеряете крупную сумму. Также вам необходимо расстаться с чем-то, что дорого вам.

Рыбы

Гороскоп на 5 декабря для Рыб говорит о том, что этому знаку пора сделать выбор и перестать бояться неизведанного и нового. Двигайтесь только вперед и не обращайте внимание на тех, кто критикует вас.

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