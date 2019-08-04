Гороскоп на 5 августа 2019: кого ждет беда в этот день

Гороскоп на 5 августа 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Понедельник принесет многим знакам Зодиака долгожданное облегчение. Этот день будет достаточно легким, но в тоже время напряженным. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

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Овен

Звезды советуют Овнам 5 августа с головой окунуться в работу. Этот день будет безумно сложным, но при этом невероятно продуктивным.

Телец

5 августа Тельцам гороскоп рекомендует дать себе время отдохнуть и подумать о будущем. Так, в этот день вам придется принять важное, но не очень приятное решение, которое может кардинально изменить вашу жизнь.

Близнецы

Гороскоп на 5 августа для Близнецов рекомендует им провести день с любимым человеком. Вы уделяете ему слишком мало времени и это негативно сказывается на ваших отношениях. Постарайтесь исправить ситуацию.

Рак

Ракам 5 августа необходимо оставаться собой. Не поддавайтесь на провокации и не давайте никому возможности манипулировать или руководить собой.

Лев

Гороскоп на 5 августа для Львов говорит о том, что они могут встретить нового друга, который в будущем станет им очень близким человеком. Вам следует прожить этот день так, чтобы вы почувствовали себя максимально счастливыми.

Дева

5 августа Девам следует поговорить с коллегами. Они затаили на вас обиду и могут попытаться испортить вам отношения с руководством. Не отвечайте негативом на негатив, а подключите мудрость.

Весы

Гороскоп на 5 августа для Весов приготовил множество приключений в этот день. Постарайтесь не растратить энергию на лишние хлопоты и не дайте никому манипулировать вами.

Скорпион

5 августа Скорпионы должны быть максимально ответственны. Будьте смелыми и идите только вперед не обращая внимания ни на кого. Вечер обязательно проведите со своей семьей или близкими друзьями.

Стрелец

Гороскоп на 5 августа для Стрельцов советует этому знаку Зодиака задуматься о своем будущем. Вы ведете себя слишком расслаблено и не думаете о завтрашнем дне. Это может негативно повлиять на ваше финансовое состояние.

Козерог

Козерогам гороскоп на 5 августа рекомендует дать себе возможность отдохнуть. Примите важное решение, которое вы откладывали на потом. В этот день у вы точно сделаете правильный выбор и не оплошаете.

Водолей

Гороскоп для Водолеев на 5 августа советует этому знаку Зодиака быть осторожнее со своими желаниями. Не идите у них на поводу и не пытайтесь обмануть Вселенную. Кроме того, постарайтесь быть внимательнее к окружающим.

Рыбы

5 августа Рыб ожидает множество неприятных новостей. Будьте готовы к этому и попытайтесь быть внимательными к мелочам. Также вам следует обратить внимание на свое окружение - среди близких вам людей затаился недоброжелатель.

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