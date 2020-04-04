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Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов, Весов и Скорпионов

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Гороскоп на 5 апреля 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Карты подсказали, кого ждет удача, а кому стоит поберечь свое здоровье.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на воскресенье для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Фото: weheartit.com

Овен – Звезда

Овны, вы можете сорвать крупный куш. И не важно, какая это будет сфера – работа, дом, финансы или личная жизнь. Главное, что день позитивный.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Телец – Воздержание

День благоприятен для тренировки силы воли и внутренней устойчивости. Гадание на картах Таро рекомендует отказаться от сомнительных онлайн-покупок, чтобы не наткнуться на мошенников.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Близнецы – Четверка Жезлов

5 апреля Близнецы могут столкнуться с преградами, но не стоит на них слишком яростно реагировать. Карты Таро советуют представителям этого знака держать себя в руках и постараться отвлечься, чтобы найти оптимальный выход из ситуации.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Рак – Башня

Ракам 5 апреля следует сделать первый шаг к своей мечте. Ведь самое страшное это начать, дальше будет проще.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Лев –​​​​​​​ Дама Денариев

Для Львов возможны трудности в финансовой сфере. Будьте сберегательными и не тратьте деньги на продукты, без которых можно обойтись.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Дева –​​​​​​​ Влюбленные

5 апреля звезды напомнят Девам: человек, по которому вы скучаете, тоже думает о вас. Он в скором времени объявится в вашей жизни и перевернет ее с ног на голову. Вы будете очень счастливы.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Весы – Колесо Фортуны

На работе все будет идти как по маслу. Ближе к вечеру у вас возникнет идея приготовить блюдо, которое вы никогда не делали. Запаситесь чем-то вкусненьким на десерт и хорошим сериалом.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Скорпион – Рыцарь Мечей

Скорпионы, не берите себе в голову проблемы из прошлого. Лучше сконцентрируйтесь на текущих задачах. Ведь работы у вас 5 апреля может оказаться не мало и выполнить ее желательно как можно лучше.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Стрелец – Отшельник

На Стрельцов 5 апреля может напасть хандра – не поддавайтесь и гоните ее прочь. Отвлекитесь работой, а вечером посмотрите какой-то фильм или сериал.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Козерог – Верховная Жрица

Козероги, ваше здоровье потребует от вас 5 апреля здорового сна, полезной еды и немного активности. Вы в силах все это ему дать, главное поднять себя с дивана.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Водолей – Мир

Водолеи 5 апреля будут чувствовать полную гармонию с собой и внутренним миром. Однако у некоторых представителей знака может возникнуть апатия к любым делам. Сделать день ярче сможет спортивная нагрузка.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

Рыбы – Паж Кубков

Карты Таро советуют Рыбам 5 апреля не начинать новые дела. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя излишними проблемами. Можно заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми.

Гороскоп на 5 апреля по картам Таро: что ждет Овнов и Скорпионов

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Автор
Кристина Долматова
Тег
гороскоп 2020
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