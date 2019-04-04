Гороскоп на 5 апреля для всех знаков Зодиака по картам Таро: кому повезет

Гороскоп на завтра, 5 апреля 2019 года, по картам Таро предсказывает удачный день почти для всех знаков Зодиака. Исключением могут стать Весы и Рыбы, но только из-за собственной безалаберности. Если представители этих знаков пересмотрят свое отношение к окружающему миру – тогда им удастся избежать возможных неприятностей. Но это может потребовать немалого труда.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Влюбленные

Карта Влюбленные говорит о том, что в вашей жизни произошел застой, в частности, это касается и личного. Гороскоп на пятницу рекомендует представителям этого знака пересмотреть свои былые ошибки и сейчас попытаться их исправить. Тогда решить все проблемы будет невероятно легко, вы сами удивитесь.

ТЕЛЕЦ – Туз Жезлов

Туз Жезлов символизирует готовность сделать решающий шаг. Вы долго сомневались: стоит ли принимать то или иное решения, боясь ошибиться в своих догадках. Но вселенная сопутствует вам, поэтому смело можете действовать.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Жезлов

Гороскоп на завтра говорит о том, что в вашу жизнь наконец придут долгожданные позитивные перемены. Возможно, вы просто перестанете видеть негатив там, где его нет и начнете по-другому оценивать происходящее. Это даст щедрые плоды в будущем.

РАК – Десятка Жезлов

Вам стоит быть в этот день максимально внимательными. Гороскоп на сегодня говорит о том, что Раки могут пропустить важную подсказку, которая покажет как поступать в сложившейся ситуации. Тогда принятие верного решения будет просто "делом техники". Внимательно поглядывайте по сторонам и увидите, насколько мир на самом деле прост.

ЛЕВ – Шестерка Денариев

Львов в последнее время беспокоит вопрос материального достатка и обеспеченности. В частности, вы считаете, что ваши труды не ценят по достоинству. Возможно, стоит немного отдохнуть и перевести дыхание. Тогда придет осознание всех реальных проблем, а это первый шаг к их решению.

ДЕВА – Рыцарь Кубков

Рыцари в Таро символизируют переменчивость и непостоянность. Гороскоп на пятницу готовит Дев к изменениям, скорее всего – в лучшую сторону. Главное – не делайте поспешных выводов и не старайтесь прыгнуть выше собственной головы – все равно у вас это не получится. Да это и не нужно, все придет в отведенное время.

ВЕСЫ – Пятерка Мечей

Пятерка Мечей – карта противоречий. Действительно, Весы в последнее время сами не знают, чего хотят от жизни и это их главная проблема. Вы занимаетесь самокопанием, и делаете это совершенно напрасно. В настоящее время вас нельзя назвать везунчиком – удача отвернулась от вас, поэтому не стоит принимать глобальных решений в этот период.

СКОРПИОН – Четверка Мечей

Гороскоп на завтра советует вам прекратить гонку за вымышленными целями, которую вы затеяли ранее. Вы мастерски преодолеваете все проблемы, и это хорошо, но тратите на это слишком много сил и энергии. Возможно, не стоит бежать по винтовой лестнице вверх, если достаточно просто нажать кнопку и вызвать лифт. Удача на вашей стороне, пользуйтесь этим и достигайте своих планов легко.

СТРЕЛЕЦ – Смерть

Смерть – это некий конец. Но стоит отметить, что конец далеко не всегда имеет печальный исход. Возможно, как говорит гороскоп на сегодня, вам просто удастся отрубить от себя то, что мешало двигаться вперед. Если распрощаетесь с собственными страхами и комплексами, почувствуете огромное облегчение.

КОЗЕРОГ – Девятка Кубков

Козероги начинают новый виток в своей жизни. Вы переоцените свое отношение ко многим вещам, и это позволит определить для себя более важные аспекты существования. Четко осознав, что мир полон красок, а жизнь – пусть и испытание, но увлекательное и интересное – вы сможете вплотную заняться реализацией своей заветной мечты. У вас все получится, не сомневайтесь в своих силах.

ВОДОЛЕЙ – Шут

Карта Шут является символом ребячества. Иногда это полезно, а вот в некоторых случаях – совершенно неуместно. Гороскоп советует вам научиться разграничивать эти моменты и тогда вы не будете допускать судьбоносных ошибок.

РЫБЫ – Правосудие

Пришло время пожинать плоды. Если вы ранее кому-то помогли или сделали доброе дело просто так – вам вернется все с лихвой. Точно так же обстоят дела и с плохими поступками: все вернется во стократ. Готовьтесь принимать удар, если не сумеете исправить свои же помарки в жизни.

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