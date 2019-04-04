Гороскоп на 5 апреля 2019: как не оплошать перед выходными

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Пятница этой недели практически для всех знаков Зодиака будет легкой и пройдет довольно быстро. При этом гороскоп обещает удачу и успех даже тем, кому придется потрудиться и задержаться на работе. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Фото: tennessean.com

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ОВЕН

Овнам стоит быть сегодня чуть-чуть аккуратнее с тратой денег, не совершать в эту пятницу незапланированных крупных покупок. Лучше задумайтесь о своих бизнес-планах немного позже, а пока можете хорошенько отдохнуть - сделайте это! Поверьте, силы вам еще пригодятся.

ТЕЛЕЦ

Сегодня Тельцам стоит задуматься о том, чтобы бросить вредные привычки, или хотя бы часть из них. Никто не говорит, что это произойдет моментально, однако приход к этому осознанию - один из важнейших шагов на пути к изменению жизни. К тому же, ваши близкие наверняка поддержат подобную инициативу.

БЛИЗНЕЦЫ

В последний рабочий день Близнецы получат отличный шанс довести до ума свои проекты. К тому же, вас ждет достойная награда за труды. Есть одно "но". Все же об отдыхе тоже не стоит забывать, иначе вас перестанет радовать любое из успешных начинаний.

РАК

Ракам очень важно задуматься о ситуации, которая их так гложет последнее время. Давно пора отпустить негативные переживания и начать жизнь с белого листа. Чем дольше вы привязаны к несбывшимся мечтам или разбитым надеждам, тем сложнее вам адекватно строить отношения с собой и окружающими.

ЛЕВ

Сегодня замечательный день, чтобы заняться вопросами личной жизни. Подходящий момент, чтобы завести новый роман или приложить усилия для развития уже существующей любовной связи. Если вы уже связаны отношениями со своим избранником - проведите весь день вместе, забыв о существовании остальных людей.

ДЕВА

Девам стоит позаботиться не только о себе, а и о своих родных. Устройте вечером настоящий семейный уикенд - приготовьте что-то вкусное, организуйте вылазку в кино, в конце концов - походите по магазинам. Постарайтесь радовать близких за каждую минуту, которую вы не можете быть рядом с ними.

ВЕСЫ

Звезды рекомендуют Весам сегодня не нервничать по пустякам и беречь здоровье. Несмотря на то, что сегодня вас способна вывести из себя любая мелочь, необходимо бороться с этим. К тому же, бросьте радикальный подход к делам - хорошенько взвесьте все перед тем, как принимать решения, которые касаются не только вас.

СКОРПИОН

Все, что сейчас необходимо Скорпионам - это полноценный отдых, желательно в компании близких друзей. Отложите принятие важных решений на будущих себя и настройтесь на положительную волну. К сожалению, проблемы никуда не убегут, но решать их намного проще на трезвую голову.

СТРЕЛЕЦ

В эту пятницу Стрельцам необходимо задуматься над своим здоровьем. Повремените с чересчур откровенной одеждой, и вообще на природе ведите себя аккуратно. Конечно, не хочется просиживать выходные в закрытой квартире, но это лучше, чем потом долго и нудно бегать по врачам.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит немного поменять линию своего поведения. Может, вам кажется, что вы ведете себя вполне обычно и нормально, однако со стороны вас ждет много обид и недопонимания. Проявите чуть более тактичности и нежности, и все сразу же станет на свои места.

ВОДОЛЕЙ

В эту пятницу Водолеев ждет приятный сюрприз, который значительно повлияет на жизнь в будущем. Возможно, он касается романтической сферы, а может будет иметь отношение к рабочим делам. В любом случае, не упустите возможность пересмотреть приоритеты и изменить все к лучшему.

РЫБЫ

Сегодня Рыб ожидает очень удачный день. Сперва вы даже не сможете поверить в то, что все происходящее - вообще реально. Будьте осторожны с тем, чтобы востребованность во всех сферах жизни не вскружила вам голову и не заставила предвзято относиться к окружающим.

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